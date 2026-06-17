Külföld :: 2026. június 17. 17:18 ::

Rutte: Szlovénia tavaly nem teljesítette a NATO védelmi kiadási célját

Szlovénia 2025-ben nem érte el a NATO-ban korábban vállalt célkitűzést, a védelmi kiadásoknak a hazai össztermék (GDP) két százalékára emelését, de ígéretet tett arra, hogy az idén meghaladja azt - közölte Mark Rutte NATO-főtitkár szerdán Brüsszelben a szlovén sajtó beszámolója szerint.

A NATO védelmi minisztereinek tanácskozása előtt tartott sajtótájékoztatón Rutte azt mondta: a szövetségesek védelmi kiadásai jelentősen nőttek, 2025-ben összesen több mint 90 milliárd euróval haladták meg az egy évvel korábbit.

A főtitkár szerint tavaly a legtöbb tagállam teljesítette a két százalékos célt. Albánia, Csehország és Szlovénia azonban elmaradt ettől, de mindhárom ország vállalta, hogy az idén két százalék fölé emeli védelmi kiadásait.

Rutte közölte: a három ország együttes elmaradása kevesebb mint egymilliárd dollár, ami a szövetség teljes védelmi kiadásaihoz mérten nem jelentős összeg.

A NATO-főtitkár korábban levélben jelezte Robert Golob előző szlovén miniszterelnöknek, hogy Szlovénia tényleges védelmi alapkiadásai elmaradhattak a kormány által közölt kétszázalékos szinttől. A NATO számításai szerint Szlovénia tavaly a GDP mintegy 1,6 százalékát fordította ilyen kiadásokra, ami körülbelül 300 millió eurós hiányt jelentett.

Janez Jansa szlovén miniszterelnök szerdán Ljubljanában arról beszélt, hogy Szlovéniának több jelentős védelmi kihívással kell szembenéznie, és kormánya a közelgő NATO-csúcstalálkozó előtt javaslatokat készít.

A NATO tagállamai a 2014-es walesi csúcstalálkozón vállalták, hogy védelmi kiadásaikat a GDP két százalékára emelik. A tavaly júniusi hágai csúcson arról állapodtak meg, hogy 2035-ig a GDP öt százalékára növelik a védelmi és védelemhez kapcsolódó kiadásokat.

(MTI)