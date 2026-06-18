Külföld :: 2026. június 18. 16:52 ::

Az Egyesült Arab Emírségek betiltja a közösségi médiát a 15 éven aluliak számára

Az Egyesült Arab Emírségek csütörtökön bejelentette, hogy megtiltja a 15 éven aluli gyermekeknek a közösségi médiaplatformok használatát, csatlakozva ezzel Ausztráliához, Nagy-Britanniához és Kanadához.

A hivatalos WAM hírügynökség által ismertetett döntés értelmében a kormány 15 évben határozta meg a közösségi média használatának alsó korhatárát. A közlemény szerint az ennél fiatalabb gyermekek nem hozhatnak létre, nem használhatnak és nem kezelhetnek személyes fiókokat a közösségimédia-platformokon.

A kormány - pontos határidő megjelölése nélkül - egyéves átmeneti időszakot biztosít a platformoknak, hogy tudjanak alkalmazkodni az új szabályozáshoz. A rendelkezések kijátszásának megakadályozása érdekében a szolgáltatóknak hatékony és megbízható életkor-ellenőrzési rendszereket kell bevezetniük.

A közlemény egyértelműen leszögezi, hogy a szülői hozzájárulás nem jelent kivételt a szabály alól. Ugyanakkor a 15-16 éves fiatalok használhatják a közösségi oldalakat, amennyiben fiókjaik fokozott védelmi intézkedések hatálya alá tartoznak.

Az emirátusi hatóságok fenntartják maguknak a jogot, hogy részlegesen vagy teljes egészében blokkolják azokat a platformokat, amelyek nem tesznek eleget az előírásoknak.

Az Egyesült Arab Emírségek az első ország az arab világban, amely ilyen jellegű intézkedést vezet be.

A döntést a fiatalok mentális egészségével kapcsolatos aggályokkal, a kiberbántalmazással, a mozgásszegény életmóddal, az "online ragadozók" jelenlétével, valamint a függőséget kialakító online viselkedésformák kockázataival indokolják.

A szabályozás bírálói ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az ilyen korlátozások végrehajtása rendkívül nehéz, miközben megfoszthatják a gyermekeket fontos társas kapcsolatoktól, és arra ösztönözhetik őket, hogy kevésbé átlátható, nehezebben ellenőrizhető online felületek felé forduljanak.

Az Egyesült Arab Emírségek döntése "összhangban van a gyermekek digitális környezetben való védelmét célzó legfontosabb nemzetközi törekvésekkel" - hangsúlyozta a WAM hírügynökség.

Az Egyesült Arab Emírségek már most is szigorú jogszabályokat alkalmaz az internetes "rémhírterjesztés" ellen. A közel-keleti konfliktus idején több száz embert vettek őrizetbe, mert támadásokról készült felvételeket osztottak meg az interneten.

Ausztráliában 2025 végétől tilos a közösségi média használata a 16 éven aluliaknak, és hasonló lépést tett nemrégiben Indonézia és Malajzia is. Az Egyesült Királyság és Kanada szintén bejelentette, hogy hasonló intézkedések bevezetését tervezi, Franciaországban pedig jelenleg is parlamenti vita folyik egy ezzel kapcsolatos törvényjavaslatról.

(MTI)