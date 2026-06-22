Külföld, Háború :: 2026. június 22. 18:11 ::

Együtt látogatott el a Gázai övezetbe a jeruzsálemi latin és a görög pátriárka

Pierbattista Pizzaballa bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája és III. Theophilosz, Jeruzsálem és egész Palesztina görög ortodox pátriárkája közös lelkipásztori látogatást tett hétfőn a Gázai övezetben.

Közös közleményük szerint elkísérte őket Josef D. Blotz, a Máltai Rend főispotályosa, vagyis a rend humanitárius és egészségügyi ügyeinek vezetője, valamint a Máltai Szeretetszolgálat képviselői.

A közlemény szerint a látogatás célja annak kifejezése volt, hogy a jeruzsálemi egyházak lelkipásztori felelősségét vállalnak a gázai keresztény közösségek és a Gázai övezet teljes lakossága iránt, és lélekben támogatják a helyi keresztény közösséget a folyamatos humanitárius válságban. Az övezetben - mint emlékeztettek - a családok továbbra is súlyos szenvedést, félelmet, veszteséget és bizonytalanságot élnek át.

A pátriárkák papokkal, szerzetesi közösségekkel, helyi keresztény családokkal és a legsúlyosabb körülmények között élőkkel találkoztak, hogy lelki erőt, vigaszt és reményt nyújtsanak a szenvedőknek.

A Máltai Rend humanitárius és egészségügyi ügyekért felelős vezetőjének, valamint a Máltai Szeretetszolgálat képviselőinek részvétele azt a közös elkötelezettségüket tükrözi, hogy az egészségügyi ellátás, a segélyezés és az emberi méltóság védelme érdekében humanitárius szolgálatot végezzenek Gázában és világszerte - közölték.

(MTI)