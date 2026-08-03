Anyaország :: 2026. augusztus 3. 08:11 ::

Hét határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén

Hét határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken öt, szombaton és vasárnap egy-egy jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.

Az elmúlt héten az ország területén 37 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza a rendőrök az ideiglenes biztonsági határzárhoz. A megelőző héten - július 20-tól július 26-ig - a feltartóztatottak száma 41 volt. Embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derült ki a rendőrségi összesítésből.