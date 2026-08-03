Háború :: 2026. augusztus 3. 08:45 ::

Újabb ukrán dróntámadás érte a Wildberries logisztikáját

Újabb ukrán dróntámadás érte a Wildberries orosz webáruház logisztikáját a vlagyimiri régió Szobinkai járásában hétfőre virradóra.

Alekszandr Avgyejev kormányzó közölte, hogy a megtámadott raktárkomplexumban károk keletkeztek, és tűz ütött ki, az alkalmazottakat evakuálták.

Makszim Puhov, az orosz ellenőrzés alá vont Zaporizzsja megyei Enerhodar polgármestere arról adott ki tájékoztatást, hogy az ukrán hadsereg az éjjel drónokról elaknásította az ipari övezetben és a város határánál vezető utakat. Előzetes információk szerint a robbanások következtében többen megsérültek.

A moszkvai védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán 131 repülőgép típusú ukrán drónt fogott el vagy semmisített meg 11 régió és a Fekete-tenger felett.

(MTI)