Külföld :: 2026. július 1. 11:56 ::

Emberéletet is követelt a Bukarest térségét sújtó ítéletidő

Emberéletet is követelt, jelentős károkat okozott a Bukarest térségét sújtó vihar szerdára virradó éjszaka. A román fővárost körülőlelő Ilfov megyében, Ganeasa településen egy mozgásban lévő kisteherautó 40 éves utasa szörnyethalt, amikor egy kidőlő fa a járműre zuhant.

A katasztrófavédelemhez csaknem 2000 riasztás érkezett keddről szerdára virradó éjszaka 20 - főleg dél-romániai és néhány erdélyi - megye több mint 60 településéről. A tűzoltók 960 kidőlt fát, 60 letépett háztetőt távolítottak el, 45 házból és 30 alagsorból szivattyúzták ki a vizet.

Bukarestben és Ilfov megyében 700 fát döntött ki a vihar, a hirtelen lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt a román főváros utcáit, aluljáróit ellepte a víz. A vihar miatt 470 autóban keletkezett kár.

Az egyik aluljáróban rekedt, teljesen víz alá került járművet úszva közelítették meg a tűzoltók, de a jármű utasai már korábban kimenekültek.

A katasztrófavédelem a szomszédos megyékből is erősítést vezényelt Bukarestbe.

Több vonalon leállt a bukaresti metró közlekedése, miután az alagutakba beömlött víz elárasztotta a síneket. A metró és több villamos leállása, illetve az utakra zuhant fák, faágak és épülettörmelék miatt szerda reggel a felszíni közlekedésben is sok helyütt torlódás alakult ki.

A meteorológiai intézet szerdán újabb másodfokú (narancssárga) riasztást adott ki az ország déli és nyugati megyéire (a Bánságot, Partiumot és az Erdélyi-szigethegységet beleértve), ahol újabb viharokra, óránként 70-90 kilométeres sebességű széllökésekre és négyzetméterenként 25-40 liternyi csapadékra lehet számítani. Az ország északi felében szerda estig továbbra is a kánikula miatt marad érvényben másodfokú riasztás.

(MTI)