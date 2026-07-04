Külföld :: 2026. július 4. 06:10 ::

Ezreket kellett kiköltöztetni az Egyesült Államok Colorado államában az erdőtüzek miatt

Erdőtüzek miatt ezreket kellett kiköltöztetni az Egyesült Államok Colorado államában, miközben a lángok már mintegy 160 épületet emésztettek fel – közölték hatóságok pénteken.

A legveszélyesebb helyzet a Denvertől délnyugatra fekvő megyékben alakult ki. Összességében mintegy 40 kiterjedt tüzet tartanak nyilván, ahol nem tudták körbehatárolni az égő erdőt és növényzetet.

A lángok terjedését gyorsítja a szeles időjárás, valamint a több hónapja tartó száraz időjárás.

A kötelező kitelepítéssel érintett településekre vezető utak mentén ellenőrzőpontokat alakítottak ki, amelyeknél a Nemzeti Gárda tagjai is jelen vannak.

(MTI)