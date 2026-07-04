Külföld :: 2026. július 4. 07:07 ::

250 éves az Egyesült Államok - a washingtoni magyar nagykövetség is amerikai nemzeti színeket kapott

A Függetlenségi Nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójára emlékeznek az Egyesült Államokban szombaton, az ünnepet számos hivatalos esemény kíséri.

Az Egyesült Államok legnagyobb nemzeti ünnepének központi eseményeit Washingtonban tartják, de kiemelt megemlékezések zajlanak Philadelphiában is, ahol negyed évezreddel ezelőtt a 13 gyarmati terület képviselőiből álló kongresszus elfogadta a brit koronától való elszakadásról szóló nyilatkozatot.

Az ünnepnapon New Yorkban többi között árbócos vitorláshajókból álló nemzetközi haditengerészeti felvonulást tartanak a Hudson folyón mintegy 50 ország és hajók tucatjainak részvételével.

Washingtonban a függetlenség napi ünnepi események a hagyományos parádéval kezdődnek a megszokott útvonalon, a Függetlenség sugárúton (Independence Avenue). A kora délutáni óráktól az amerikai légierő különböző egységei mutatkoznak be, így nagy szállítógépek, óriásbombázók és vadászrepülőgépek is elszállnak a belvárosi National Mall felett. A tervek szerint feltűnik a mindenkori elnök hivatali gépe, az Air Force One is. A légi bemutató során az új festést kapott, átalakított, tavaly Katartól ajándékként érkezett Boeing 747-es repül majd el a közönség felett.

Az esti órákban a George Washington Emlékmű előtti füves területen álló, nagy méretű színpadon tartják az ünnepi műsort, amely Donald Trump elnök beszédével zárul, majd késő este "minden idők legnagyobbjaként" beharangozott tűzijáték zárja a teljes ünnepséget. Az előzetes közlemények szerint több százezer tűzijáték-rakétát lőnek ki, és mintegy 40 percig tart majd.

Amerikai fényfestést kapott a magyar nagykövetség

Az amerikai nemzeti ünnep előtt több, Washingtonban működő nagykövetség is díszkivilágítással tiszteleg, a kezdeményezéshez csatlakozott Magyarország is, így a külképviselet belvárosi épülete az amerikai nemzeti színekből álló fényfestést kapott.

A függetlenség ünnepének előestéjén a hivatalos megemlékezések részeként az Egyesült Államok nemzeti emlékhelyén, a Dél-Dakota államban található Mount Rushmore sziklafalának közelében tartottak ünnepséget, amelyen Donald Trump elnök szintén beszédet mondott.

Mount Rushmore a sziklafalba vésett, csaknem egy évszázada elkészült nagy méretű szoborcsoportól ismert, amely az Egyesült Államok történelmének négy meghatározó elnökét, George Washingtont, Thomas Jeffersont, Abraham Lincolnt és Theodore Roosevelt-et ábrázolja.

A keleti part nagyvárosaiban, így Washingtonban, Philadelphiában és New Yorkban a hőségriasztás miatt kisebb módosításokról döntöttek a július 4-i programokban.

A 250. évfordulóhoz kapcsolódóan a közelmúltban több közvélemény-kutatás is készült, amelyek az amerikai állampolgárok éles politikai megosztottságát mutatják.

A demokraták kevésbé büszkék

Az AP-NORC felmérése szerint az ország lakosságának 43 százaléka "rendkívül", vagy "nagyon" büszke országa fennállásának negyed évezredére, ezen belül a republikánus szavazók bő kétharmada (69 százalék), míg a demokraták kevesebb mint negyede (23 százalék) nyilatkozott így .

Az Ipsos/Reuters arról készített közvélemény-kutatást, hogy mennyien tervezik kitenni otthonukra az amerikai nemzeti zászlót a kerek évfordulón. A részletes eredményekből az derül ki, hogy a demokrata párti szavazók bő negyede (27 százaléka), míg a republikánus párt választóinak csaknem kétharmada (64 százalék) tenné ki a lobogót az ünnepre.

(MTI)