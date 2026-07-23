Anyaország :: 2026. július 23. 14:47 ::

A törvényben rögzített határidőn belül kell új köztársasági elnököt választani

A törvényben rögzített harminc napon belül kell új köztársasági elnököt választani - közölte a miniszterelnök az MTI kérdésére válaszolva a kormányszóvivői tájékoztatón csütörtökön.

Magyar Péter hangsúlyozta: az Országgyűlés feladata megválasztani az államfőt, "hiába próbálják páran dezinformálni az embereket", a jelen alkotmányos rendszerben nem lehet közvetlenül elnököt választani.

Szeptembertől azonban elindul egy átfogó alkotmányozási folyamat, amelybe minden magyar embert szeretnének bevonni, és ott majd lehet változtatni a köztársasági elnök megválasztásának szabályain is - mondta.

Augusztusban átmeneti időre választanak köztársasági elnököt az új alkotmány elfogadásáig, amelyet népszavazás fog megerősíteni - jegyezte meg a kormányfő.