2025. október 4. 07:33

Csökkent az orosz szolgáltatóipar teljesítménye szeptemberben

Csökkent az orosz szolgáltatóipar teljesítménye szeptemberben az S&P Global felmérése szerint.

Az oroszországi szolgáltatószektor üzleti aktivitásának alakulását jelző mutató 47 pontra esett az augusztusi, háromhavi csúcsnak számító 50 pontról. Ez volt a legnagyobb visszaesés 2022 decembere óta, ami a kibocsátás újbóli csökkenését tükrözi az új megrendelések meredek esése miatt.

A BMI 50 pont feletti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének növekedését, 50 pont alatti értéke a zsugorodását, az 50 pont pedig a stagnálását jelzi.

Az új értékesítés csökkenése ellenére az orosz szolgáltatók továbbra is bővítették munkaerő-állományukat. A munkahelyteremtés 2024 januárja óta a leggyorsabb volt idén szeptemberben. A ráfordítási költségek inflációja öt hónapos csúcsra gyorsult a magasabb szállítói, bér- és közüzemi költségek miatt. A kibocsátási árak inflációja azonban enyhült részben az erős piaci verseny hatására.

A szolgáltatóipari és a korábban közölt feldolgozóipari adatok összesítésével képzett szeptemberi kompozit BMI 46,6 pontra esett az augusztusi 49,1 pontról.

(MTI)