A világon egyre több klub szurkolói gárdája csatlakozik a "Mutasd föl a piros lapot Izraelnek!" kampányhoz

Mára több mint 30 országban szerveződtek olyan szurkolói gárdák, amelyek a stadionok lelátóin magasba emelt feliratos óriás képcsíkokkal és palesztin zászlókkal tiltakoznak a palesztin területek izraeli megszállása, illetve a Gázai övezetben már 28 hónapja folyó izraeli népirtás ellen. Legutóbb, március 3-án az ír első osztályú labdarúgó-bajnokságban a Bohemian FC-Drogheda United mérkőzésen a vendéglátó csapat szurkolói mutattak föl piros kartonlapokatt, lengettek palesztin zászlókat, s feliratos transzparenseken szólították fel a FIFA-t és az UEFA-t, hogy zárják ki a népirtó Izrael csapatait a nemzetközi mérkőzésekből – írja az aa.com.tr török hírportál.



A dublini Bohemian FC szurkolói felmutatják a piros lapot a népirtó Izraelnek (fotó: footytimes.com)

Magyarországon nem lehet tiltakozni a palesztinok körében jelenleg is zajló zsidó népirtás ellen, a rendőrség kormányzati utasításra betiltja a 2023. október 7. óta meggyilkolt, már több mint 48 ezer Gázai övezetbeli palesztin civil áldozat, köztük mintegy 13 ezer gyermek hozzátartozóival való együttérző tüntetést. Ám lehet - kormányzati részvétellel - együttérző megemlékezéseket tartani a konfliktus izraeli áldozatainak emlékére a budapesti Jeruzsálem parkban és másutt. Magyarországon néha – még a mostani Gázai övezetbeli népirtás előtt – magyar zászlót sem volt szabad bevinni a lelátókra egy-egy mérkőzésre, ahol az ellenfél izraeli csapat volt…



A skót Celtic FC szurkolói is tiltakoznak az izraeli népirtás ellen Glasgowban (fotó: AFP)

A palesztin területek megszállása, illetve a 2023. október 7. óta zajló Gázai övezetbeli népirtás elleni, mára világméretűvé váló tiltakozást a skót Celtic FC labdarúgócsapat Zöld Brigád nevű szurkolói csoportja kezdte el, amelyhez két nappal ezelőtt csatlakoztak az ír első osztályú labdarúgó-bajnokságban játszó, a tabellán jelenleg a 7. helyen álló dublini Bohemian FC szurkolói is. A Bohemia szurkolói a mérkőzés folyamán palesztin zászlókat lengettek, piros kartonlapokat mutattak fel, és a „Mutasd föl a piros lapot Izraelnek!” - feliratos óriás transzparenst feszítettek ki. A szurkolók egyben azt is követelték a FIFA-tól és az UEFA-tól, hogy a Gázai övezetbeli népirtás miatt az izraeli csapatokat tiltsák ki a nemzetközi mérkőzésekről.



A pamplonai CA Osasuna szurkolói angol és baszk nyelven kérik a piros lap felmutatását Izraelnek (fotó: Fb)

A török portál megjegyzi: A népirtás folytatódása ellenére Izrael továbbra is részt vehet a nemzetközi sporteseményeken. Miközben Izrael palesztin sportolókat gyilkolt meg a saját hazájukban, az izraeli sportolók továbbra is részt vehetnek a nemzetközi sporteseményeken. Miután Oroszország megtámadta Ukrajnát, a nemzetközi sportszervezetek, így az UEFA és a FIFA is eltiltotta az orosz csapatokat a nemzetközi szerepléstől. Sőt az említett két labdarúgó világszervezet nem tett eleget a Palesztin Labdarúgó Szövetség azon kérésének, hogy a népirtás miatt függesszék fel Izrael játékjogát a nemzetközi mérkőzéseken – írja a török hírportál.

