Eltiltották a versenyzéstől a verekedő cigányokat, a Lovassport Szövetség hallgat

A Nemzetközi Lovassport Szövetség (FEI) hivatalos közlése szerint augusztus 6-i hatállyal ideiglenesen felfüggesztette két magyar (pontosabban magyarországi - a szerk.) korosztályos válogatott díjugrató, a mindössze 15 éves Szuhai Rodrigo és a 18 éves ifj. Szuhai Gyula versenyengedélyét. A nemzetközi szövetség a döntés indoklásáról egyelőre nem adott részletes tájékoztatást, csupán annyit közölt, hogy az eltiltás ideiglenes, és az ügy jelenleg is vizsgálat alatt áll. A FEI szóvivője a 24.hu kérdésére válaszolva kiemelte: amíg a vizsgálat folyamatban van, nem áll módjukban további részleteket nyilvánosságra hozni vagy kommentárt fűzni a történtekhez.



Rodrigó és a testvére ott se volt

Az ügy előzményei július végére nyúlnak vissza, amikor egy somorjai nemzetközi lovasversenyhez kapcsolódó rendezvényen verekedés történt. A Magyar Lovassport Szövetség hivatalos közleménye szerint két "magyar" és egy cseh sportoló "verekedésbe keveredett", amely során nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett az egyik érintett (mármint a cseh sportoló - a szerk.).

A verseny főbírója mindhárom sportolót sárga lappal büntette, azonnal diszkvalifikálta, és a "magyar" lovasokat a verseny elhagyására kötelezte.

A szlovák rendőrség az ügyben nyomozást indított, az elkövetőket kihallgatták, ám további hivatalos részleteket nem közöltek.

Mint megírtuk, a Magyar Jelen értesülései szerint a súlyos sérülést szenvedett sportoló a 32 éves cseh díjugrató, Jirí Tmejt volt, akit a Szuhai fivérek egy helyi szórakozóhelyen támadtak meg. A férfi olyan súlyos fejsérülést szenvedett, hogy kórházba szállították, és csak három nappal később engedték haza Csehországba további kezelésre. A lap úgy tudja, a két "magyar" sportolóval ellentétben Tmejt versenyengedélyét a FEI nem függesztette fel.

A Magyar Lovassport Szövetség a somorjai esetet "sportszerűtlen magatartásnak" minősítette, és fegyelmi eljárást kezdeményezett a Szuhai testvérek ellen.

Mivel a FEI döntése az összes tagszövetségre érvényes, a két díjugrató felfüggesztése világszerte minden hivatalos lovasversenyre kiterjed. Érdekesség, hogy ifj. Szuhai Gyula a botrány előtti napokban még kiemelkedő eredményt ért el: Lawisangos nevű lovával megnyerte a Longines-világranglista pontot adó, 155 cm-es, hibaidős, 30 ezer eurós összdíjazású versenyt, megelőzve több neves nemzetközi riválist.

A történtek pontos részleteire, valamint arra, hogy a felfüggesztés közvetlenül kapcsolódik-e a somorjai incidenshez, egyelőre nincs hivatalos válasz. A FEI mindössze annyit közölt, hogy a vizsgálat lezárultáig nem kívánja kommentálni az ügyet, és nem ad tájékoztatást arról, rendelkeznek-e rendőrségi információkkal, vagy kizárólag versenybírói és tanújelentések alapján döntöttek a felfüggesztésről, írja az Index.

Érdemi válaszok helyett rasszistázás

