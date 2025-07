Cigánybűnözés, Sport :: 2025. július 30. 09:33 ::

Félholtra vertek egy cseh lovast a Szuhai fivérek - méghozzá úgy, hogy ott se voltak

Tragédia árnyékolja be az ezekben a percekben is zajló nemzetközi díjugrató versenyt a felvidéki Somorján. Magyar szempontból különösen megrendítő mindaz, ami történt, ugyanis nem a lovasaink által elért eredmények miatt emlegetik most hazánkat a nemzetközi lovas körökben, hanem azért, mert a Magyarország színeiben versenyző cigány származású Szuhai fivérek gyakorlatilag félholtra verték az egyik cseh díjugratót a hétvégén, a versenynapot követő éjszakai diszkóban, írja a Magyar Jelen.



A kis Rodrigó, aki ott se volt, ahogy a többiek sem (forrás: YouTube)

A lap helyszíni információi szerint nem egy alkoholmámoros estén kialakult kölcsönös verekedés közben történt a tragédia, hanem Szuhaiék – egyelőre ismeretlen okból – orvul támadták meg a cseh díjugratót, aki jelenleg is kómában, élet-halál között lebeg egy felvidéki kórházban.

A szombati versenynapot követően az éjszakai diszkóban történt a brutális bántalmazás, egyelőre nem tudni, pontosan milyen előzményeket követően. Szemtanúk elmondása szerint mindhárom Szuhai fiú részt vett a támadásban:

a 15 éves Rodrigo, testvére, ifj. Szuhai Gyula, valamint az unokatestvérük, ifj. Szuhai Péter. Rodrigo egy sörösüveggel hátulról fejbe ütötte a cseh lovas fiút, aki azonnal összeesett. Majd a már földön fekvő, magatehetetlen áldozatot Szuhai Rodrigo és ifj. Szuhai Gyula még perceken keresztül rugdosta.

Szuhai Péter tevőlegesen nem vett részt a brutális bántalmazásban, de végig jelen volt, és így bűnrészes lehet. A cseh lovas súlyos fejsérülést szenvedett, nincs magánál, állapota súlyos, életveszélyes.

A nyomozást Szlovákia országos rendőr-főkapitánysága folytatja. A helyszínről még aznap kihallgatásra vitték mind a három Szuhai fiút, majd elengedték őket. A Nemzetközi Lovas Szövetség eddigi eredményeiket törölte, és kizárta őket a versenyből.

Hivatalos honlapjukon szereplő telefonszámukon a lap megkereste a Szuhai Horses Farmot, Szuhai Gyulánét sikerült elérniük. Hogy ő pontosan milyen rokonságban áll a fiúkkal, az nem derült ki, feltételezhető, hogy az édesanyjuk. Szerették volna megkérdezni, hogy hangzik a fiúk szemszögéből mindaz, ami történt. Szuhai Gyuláné úgy tett, mintha nem értené, miről beszélnek. A somorjai verseny kapcsán azt mondta:

Ott se voltak. Ne hazudjon már. Maga hazudik.

Majd bontotta a vonalat.

Ez azért érdekes, mert annak ellenére, hogy törölték az eredményeiket és kizárták őket a versenyből, a verseny hivatalos honlapján még elérhetők az előző napok ugratásai, a Szuhai fiúké is. Még a videófelvételek is visszanézhetők.

Egyébként a hétvégi éjszakai diszkó helyszínén is voltak működő biztonsági kamerák, amelyek az egész brutális leszámolást rögzítették. A szlovák rendőrök a felvételeket lefoglalták.

– A Szuhai név jól ismert a lovassportban, és nem csak az eredményeik miatt. Több botrány: súlyos, még halálos kimenetelű baleset is köthető hozzájuk – mondják lovas berkekben, felidézve a két évvel ezelőtt történteket, amikor több lovuk elszabadult. A Borsod vármegyei Sajószentpéteren található a családi farm és lovarda, innen szaladt ki három ló 2024 augusztusában, és ütköztek egy személyautóval, amelynek sofőrje a helyszínen életét veszítette.

Körülbelül két hónappal ezelőtt Szilvásváradon, szintén egy nemzetközi díjugrató versenyt követően, május 10-én délben tört ki harminc-negyven fős tömegverekedés a Csobogó nevű étteremben, valamelyik Szuhai fiú aktív részvételével. Azt mondják, ripityára törték a berendezést, és ott is történt súlyos sérülés. Az egyik sértettnek az állkapcsa is eltört. Jóllehet történt rendőri intézkedés, és eljárás is indult, híre mégsem ment a történteknek.

Utóbbi ügyben a lap megkereste a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, és megkérdezték, hol tart a büntetőeljárás, meggyanúsítottak-e már valakit, és ha igen, milyen bűncselekmény elkövetésével. Még nem válaszoltak.