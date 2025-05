Tudomány és technika :: 2025. május 25. 07:25 ::

Gyógyászat vagy hadászat: az infravörös fényt még csukott szemmel is lehet látni egy kínai kontaktlencsével

Az infravörös fényt is láthatóvá tévő kontaktlencsét fejlesztettek ki kínai mérnökök – írta meg a Phys, melyet a Telex szemlézett. Az új eszköz viselője külső áramforrás nélkül is érzékelni tudja a fényt az infravörös tartományban, sőt, mindezt csukott szemmel is meg tudja tenni.

A fejlesztés a látássérült vagy színvakságban szenvedő embereknek is úttörő lehet, de a tudósok szerint kommunikációra, titkosításra és egyéb biztonságtechnikai feladatok ellátására is alkalmas lehet majd.

A kifejlesztett technológiához olyan nanorészecskéket használtak, amelyek elnyelik az infravörös fényt, és átalakítják azt az emlősök szeme számára látható hullámhosszúvá. A nanorészecskék kifejezetten a „közeli infravörös fény” érzékelését teszik lehetővé, amely a 800-1600 nm-es tartományban lévő infravörös fényt jelenti, éppen azon túl, amit az ember már lát.

A kutatók először egereken, majd embereken tesztelték az eszközt. A kontaktlencsét viselő egerek viselkedése azt mutatta, hogy érzékelik az infravörös hullámhosszokat: pupillájuk összeszűkült, és az agyuk is aktivitást mutatott.

Az embereken végzett kísérletekből az derült ki, hogy a kontaktlencsével az emberek érzékelték az infravörös fény villódzását és irányát is. A kutatók azt is megállapították, hogy csukott szemmel még jobban be tudják fogadni, a közeli infravörös fény ugyanis hatékonyabban hatol át a szemhéjon, mint a látható fény, így a látható fény is kevésbé zavarta.

A kontaktlencsékre ugyanakkor még ráfér a fejlesztés: a retinához való közelség, és az átalakított fényrészecskék szóródása miatt még vannak gondok az élességgel – ennek kiküszöbölésére a mérnökök egy szemüvegszerű viselhető eszközt is kifejlesztettek, ami már nagyobb felbontású képet biztosít. A kontaktlencsék emellett egyelőre csak a LED fényforrásból kivetített infravörös sugárzást képesek érzékelni, de dolgoznak azon, hogy növeljék az eszköz érzékenységét.