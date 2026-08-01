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Ukrán drónok elsüllyesztették a Roszatom orosz állami atomenergetikai vállalat tulajdonában álló egyik teherhajót a Fekete-tengeren szombatra virradó éjszaka.
Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezetője szombaton közölte, hogy a hajó 17 fős legénysége túlélte a támadást. A hajó - tájékoztatása szerint - fagyasztott élelmiszereket, építőanyagokat és más árukat szállított; a járműbe két ukrán drón csapódott be.
"Egy ilyen támadás csak kalózkodásnak és tengeri rablásnak nevezhető" - jelentette ki Lihacsov.
Volodimir Zelenszkij "ukrán" elnök közösségi oldalain megerősítette a szankciók alatt álló Yanina orosz konténerhajóra mért csapásokat.
Az államfő köszönetet mondott az ukrán katonáknak azért, hogy "visszaviszik a háborút Oroszország területére", és válaszcsapásokat mérnek az élet ellen irányuló orosz támadásokra. "Célpontjaink következetesen olyan objektumok, amelyek a háborút szolgálják" - szögezte le.
Az elnök megerősítette azt is, hogy az orosz zászló alatt közlekedő, több mint 100 ezer tonnás kapacitású Yanina hajó a találatok után elsüllyedt.
Három kőolaj-finomítót is megtámadtak Baskírföldön
Közölte azt is, hogy az éjjel az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egységei az oroszországi Baskírföldön három kőolaj-finomítót is megtámadtak. Szavai szerint ezek az olajfinomítók csaknem 1600 kilométerre vannak az ukrán határtól, és évente több millió tonna kőolajat dolgoznak fel.
(MTI nyomán)