Háború :: 2026. augusztus 1. 15:35 ::

Roszatom-teherhajót süllyesztett el ukrán dróncsapás a Fekete-tengeren

/Bővített hír./

Ukrán drónok elsüllyesztették a Roszatom orosz állami atomenergetikai vállalat tulajdonában álló egyik teherhajót a Fekete-tengeren szombatra virradó éjszaka.

Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezetője szombaton közölte, hogy a hajó 17 fős legénysége túlélte a támadást. A hajó - tájékoztatása szerint - fagyasztott élelmiszereket, építőanyagokat és más árukat szállított; a járműbe két ukrán drón csapódott be.

"Egy ilyen támadás csak kalózkodásnak és tengeri rablásnak nevezhető" - jelentette ki Lihacsov.

Volodimir Zelenszkij "ukrán" elnök közösségi oldalain megerősítette a szankciók alatt álló Yanina orosz konténerhajóra mért csapásokat.





Middle strikes were carried out overnight, with successful hits in the Black Sea and… Grateful to Ukrainian warriors who are bringing the war back to Russia and responding to its attacks against life. Our targets are consistently defined facilities that sustain the war effort.Middle strikes were carried out overnight, with successful hits in the Black Sea and… pic.twitter.com/B4q8HMVl0j August 1, 2026

Az államfő köszönetet mondott az ukrán katonáknak azért, hogy "visszaviszik a háborút Oroszország területére", és válaszcsapásokat mérnek az élet ellen irányuló orosz támadásokra. "Célpontjaink következetesen olyan objektumok, amelyek a háborút szolgálják" - szögezte le.

Az elnök megerősítette azt is, hogy az orosz zászló alatt közlekedő, több mint 100 ezer tonnás kapacitású Yanina hajó a találatok után elsüllyedt.

Három kőolaj-finomítót is megtámadtak Baskírföldön

Közölte azt is, hogy az éjjel az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egységei az oroszországi Baskírföldön három kőolaj-finomítót is megtámadtak. Szavai szerint ezek az olajfinomítók csaknem 1600 kilométerre vannak az ukrán határtól, és évente több millió tonna kőolajat dolgoznak fel.

(MTI nyomán)