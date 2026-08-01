Külföld, Háború :: 2026. augusztus 1. 12:53 ::

Iráni dróntámadás kuvaiti célpontok ellen - Trump: nagyon oda fogunk nekik vágni

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Ismét iráni dróntámadásról számolt be a kuvaiti hadsereg, hozzátéve, hogy a légvédelem több drónt megsemmisített.

A tájékoztatás szerint szombatra virradóra dróncsapás ért egy kormányzati létesítményt, valamint egy vállalat tulajdonában lévő ingatlant a Bubján-szigeten. Áldozatokról nem érkezett hír.

Ezzel egy időben Ali Abdollahi, az iráni hadsereg főparancsnoka a közel-keleti feszültség mélyítésével vádolta az Egyesült Államokat, és figyelmeztette Washington régiós szövetségeseit, hogy gondolják át együttműködésüket az amerikai erőkkel, "nehogy a háború tüze őket is feleméssze".

"Az Egyesült Államok sebes léptekkel halad a háború kiszélesítése felé vezető úton" - szögezte le Abdollahi az IRIB iráni állami televízióhoz eljuttatott közleményében.

Pénteken Donald Trump amerikai elnök azt mondta, elképzelhető, hogy az amerikai erők ismét támadást intéznek Irán ellen.

"Nagyon oda fogunk nekik vágni, amíg már nem bírják tovább" - jelentette ki Camp Davidben újságíróknak.

A két ország júniusban kötötte meg a harci cselekmények leállítását is előirányzó egyetértési memorandumot, a katonai műveletek azonban nem sokkal később újraindultak.

(MTI)