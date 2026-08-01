Külföld, Migránsbűnözés :: 2026. augusztus 1. 13:42 ::

Ceuta után: Tuskék nagyon fogadkoznak, hogy megvédik az unió külső határait

Az Európai Unió 22 tagállamának vezetője - köztük Donald Tusk lengyel miniszterelnök - közös levélben biztosította szombaton az EU vezető tisztségviselőit arról, hogy eltökéltek az unió külső határainak megbontására irányuló minden kísérlet megakadályozásában.

A levelet azt követően tették közzé, hogy súlyos válság alakult ki Ceutában, Spanyolország észak-afrikai enklávéjában, ahová mintegy 60 ezren jutottak be Marokkóból illegálisan a határon keresztül.

"Nem engedhetjük meg, hogy az ellenőrizetlen tömeges határátlépések, a migráció eszközként való felhasználása vagy más hibrid fenyegetések azt a benyomást keltsék, hogy az Európai Unióba illegálisan is be lehet jutni" - hangsúlyozták az uniós országok vezetői közös levelükben.

Az aláírók arra figyelmeztettek, hogy ha a jogellenes belépés végül jogszerű tartózkodáshoz vezet, akkor az "aláásná a közös migrációs politikába vetett bizalmat, valamennyi tagállamra kihatással lenne", és további tömeges illegális határátlépésekre ösztönözne.

(MTI)