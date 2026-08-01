Jó és szép, Elcsatolt részek :: 2026. augusztus 1. 15:00 ::

Magyarok Kenyere: több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek össze a kárpátaljai gazdák

Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem program keretében, a gyűjtés kedvezményezettje idén is a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon, ahol 170 nehéz sorsú gyereket nevelnek.

A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem programhoz - emlékeztette a búzaösszeöntő ünnepség résztvevőit Őrhidi László, a Pro Agricultura Carpatika Megyei Jótékonysági Alapítvány elnöke. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a szakképzett gépkezelők, és a súlyos aszály is terméskiesést okozott.

A nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda több mint 80 tonna búzával járult hozzá az ügy sikeréhez.

Őrhidi László megköszönte a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), a történelmi egyházak és a gazdaszervezetek önkénteseinek munkáját, amelynek során segítettek összegyűjteni és a gyűjtőpontokra szállítani a gazdák által felajánlott terményt.

Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének (Magosz) elnöke felidézte, hogy tavaly mintegy tízezer Kárpát-medencei magyar gazda több mint 1100 tonna búzával járult hozzá százezer rászoruló mindennapi kenyerének biztosításához.

A gyermekotthon "igazi otthont ad azoknak a gyermekeknek, akikből értékes tagjai válnak a nemzetnek" - fogalmazott, és közölte, hogy átadja a magyar gazdák félmillió forintos adományát az intézmény fejlesztésére.

A KMKSZ képviseletében Kulin Zoltán alelnök azt mondta: jó helyre kerül a gazdák adománya, amely "a szeretet, az egymás iránt érzett felelősség, az összetartozás jele is".

Az ünnepséget a gyermekotthon növendékeinek műsora, valamint a helyi Nefelejcs Énekkar előadása színesítette.

(MTI)