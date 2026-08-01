Külföld :: 2026. augusztus 1. 15:18 ::

Halálos áldozata és több sérültje van a kelet-németországi viharnak

Egy ember meghalt, hárman pedig súlyosan megsérültek, amikor heves vihar csapott le a kelet-németországi Szászország tartományban fekvő Szász-Svájc régióra péntek este - közölte a rendőrség.

A drezdai mentésirányítás szóvivője szerint eltűntekről egyelőre nem érkezett jelentés. A tájékoztatás szerint egy 28 éves férfi vesztette életét a ratheni Felsenbühne szabadtéri színház közelében, miután egy kidőlő fa rázuhant. További tíz ember megsérült, negyven embert pedig evakuáltak.

pic.twitter.com/n28V5ee8Eu Zpravodajství: Při silné bouřce v Rathenu spadly stromy na přístupovou cestu i do hledi±tě Felsenbühne. Událost si vyµádala 1 mrtvého a 13 zraněných. Po nočním pátrání záchranáři potvrdili, µe nikdo dal±í není pohře±ován. Představení jsou zru±ena. https://t.co/Yuk18O7gHl August 1, 2026

A gyógyüdülőhelynek számító Rathen közvetlenül az Elba partján, a híres Bastei sziklaalakzat közelében fekszik. A Felsenbühnében péntek estére tervezett Rémségek kicsiny boltja című musical minden előadását törölték hétfőig - tájékoztatott Johannes Gärtner, a szabadtéri színház üzemeltetési vezetője.

A mintegy kétezer néző befogadására alkalmas Felsenbühne Szászország egyik legnagyobb szabadtéri színháza. A Szász-Svájc Nemzeti Park szívében található, ahol a Rathener Wehlgrund magas sziklafalai szolgálnak díszletül az előadásokhoz.

A rendőrség szóvivője közölte még, hogy lezárták az Amselgrundot, a kirándulók körében népszerű festői völgyet és az Amsel-tóhoz vezető utakat.

A Német Meteorológiai Szolgálat (DWD) előzőleg heves zivatarokra, villámcsapásokra, kidőlő fákra és erőteljes széllökésekre figyelmeztetett Szászország nagy részén.

(MTI)