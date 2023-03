Bevándorlóbűnözés, Külföld :: 2023. március 9. 12:34 ::

Olcsón meg lehet úszni egy 15 éves lánnyal történt erőszakoskodást - de csak migránsoknak, Németországban

Ha már nőnap volt a minap, akkor egész nyugodtan felemlegethetnénk azt a szisztematikus ámokfutást, amelyet a "filantróp liberálisok" a hagyományos családi modell ellen évtizedek óta elkövetnek, vagy akár azokét, akik ezt az egész "nőnaposdit" kitalálták. Sok minden egyéb mellett ezekre a szerencsétlenekre jellemző az is, hogy ami ténylegesen a nők védelmében történne, arról magasról tesznek, vagy szándékosan megakasztják. Ilyen téma a nők elleni erőszak is, hogyan lehetne csökkenteni az eseteket, és többnyire kik a felelősek érte.



A valódi európai igazságszolgáltatás már a múlté (forrás: pixabay.com)

Többrészes férfiellenes okádékot olvasgathatunk a 444-en arról, miért "vállalhatatlan és hímsoviniszta" megfogni egy nő fenekét, akivel egy szórakozóhelyen táncol az ember, de amikor a nők elleni erőszak megfékezéséről volt szó az Európai Tanácsban, Toroczkai László volt az egyetlen, aki felfedte ennek valódi okait (lelövöm a poént, a fő ok a bevándorlás, amit pont azok idéztek elő, akik állítólag olyannyira "óvják" a nőket). A hozzáállás az ítélethirdetésekben is meglátszik, erre hozunk most egy friss példát.

2022 júniusában egy 30 éves szír férfi erőszakoskodott egy 15 éves német lánnyal Osnabrückben. A március 3-ai ítélethirdetésen mindezt felfüggesztett börtönnel megúszta, pedig még marihuánát is adott a 15 évesnek.

A sáska még 2015-ben, a "nagy határnyitáskor" érkezett a szebb napokat látott Németországba, és annak ellenére, hogy a bűntényt alkoholos befolyásoltság alatt követte el, ez inkább volt számára felmentő körülmény, semmint súlyosbító.

A vádlott saját elmondása szerint "életében most ivott először alkoholt", amely minden józan észt figyelembe véve szemenszedett hazugság lehet, ám ügyvédjével együtt azzal érveltek, hogy emiatt volt "gátlástalan". A szír egy diszkóból hazafelé menet találkozott a német lánnyal, aki éppen a barátjához sietett. Cigit tarhált tőle, beszélt vele, majd egy falhoz lökte, és tapogatni kezdte. A lány ekkor bemenekült egy lépcsőházba, ahol a bevándorló tovább erőszakoskodott vele, ám szexuális aktus végül nem történt. Ezt jogi szempontból – magyarra fordítva – úgy fogalmazták meg, hogy a nemi erőszak intenzitása "mélyponton" volt, nyilván ez is "felmentő körülmény". Mint ahogy az is, hogy a férfinek saját lakása van, HAMAROSAN lesz munkája, a tárgyalás során pedig bűnbánó volt. "Jó úton halad afelé, hogy normális állampolgár legyen" – összegezte a félkegyelmű bíró.

Börtön helyett tehát két év felfüggesztett landolt a szírnek, egy távolságtartási végzés és 3000 eurós kártérítés a lány részére. Ennyivel lehet megúszni egy hasonló cselekményt, mindenki elhiheti, hogyha csak a bevándorlón múlik, sokkal rosszabb kimenetele is lehetett volna a történteknek. A "nem büntetett" előélet mellett a bíróság azt is vizsgálta, hogy az erőszakoskodás milyen lelki terhet rótt a 15 éves lányra. E szerint "kifejezetten súlyos pszichológiai következményekhez" az eset nem vezetett. Ezen a ponton viszont azt is érdemes megjegyezni, a lány vajon miért állt szóba a szírrel, illetve miért fogadta el tőle a marihuánát. Ennek körülményeit egyáltalán nem részletezték.

Nos, ennyit az "európai rendről", meg arról, hogy kik és hogyan veszélyeztetik a nőket. Amíg a fehér férfiból lassan és biztosan hímsoviniszta, nőellenes ellenségképet gyártanak, a hasonló esetekért pusztán némi felfüggesztettet dobálnak. Számos nő pedig a nyilvánvaló veszély ellenére is szívesen "kooperál" az európaitól eltérő rasszú személyekkel. Látszik, kiknek áll a zászló.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info