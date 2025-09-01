2025. szeptember 2., kedd, Renáta napja van.
Friss hírek
23:44
Ukrán rendőrség: orosz szálat is vizsgálnak az ukrán parlament volt elnöke elleni merénylet ügyében
23:21
Szlovén elnök: Európa már nem globális politikai és gazdasági nehézsúlyú tényező
22:49
Így kell leszerelni a késsel támadó
négert
22:16
Hat évet kapott egy volt LMP-s politikus, mert kisfiúval fajtalankodott
21:44
Georgiai miniszterelnök: Tbiliszi kész az EU bármely észszerű követelését teljesíteni
21:04
Maduro: Venezuela békés ország, de nem enged a fenyegetéseknek
20:23
Akkor most mindenki Szolnokra!
19:51
Merz: társadalmi vitára van szükség a nők kötelező katonai szolgálatáról
19:14
Trump szerint India hajlandó lenne az Egyesült Államokra vonatkozó behozatali vámjainak megszüntetésére
18:42
Újabb megfigyelési botrány: rejtett kamerákat és mikrofonokat helyeztek el a Légió Hungária
táborában
17:48
Egy Patriot-indítóállás megsemmisítését jelentette be az orosz katonai tárca
17:31
Az EBESZ feloszlatta az úgynevezett minszki csoportját
16:42
Megyeri rabbi kegyeletsértése: nem is az éhezéstől soványak a palesztin gyerekek?
15:56
Ülést tart hétfőn a NATO-Ukrajna Tanács az orosz légicsapásokra adandó válaszokról
15:27
Holland sajtóorgánumok is tiltakoztak a terrorállam újságíró-gyilkosságai ellen
14:57
Minimálisan csökkent a Fidesz hátránya a Tiszához képest a Republikon
szerint
14:30
Dél-koreai hírügynökség: Kim Dzsongün észak-koreai vezető vonattal elindult Kínába
13:30
A Blikk szerint belsős munka volt MiG-29-esek kifosztása
12:39
Lezuhant egy katonai helikopter pakisztán északi részén
12:07
Csökkent a munkanélküliség júliusban az euróövezetben
11:20
Szolidaritási virrasztást tartanak a terrorállam által meggyilkolt gázai
gyermekekért
10:47
Putyin szerint béke csak a NATO keleti bővítésének rendezése után lehetséges
10:15
Komoly földrengés volt Afganisztánban
09:37
Vegyesen mozgott a forint az ősz első reggelén
09:08
Letartóztatták az ukrán parlament volt elnökének feltételezett gyilkosát
24 óra legolvasottabbjai
Putyin
szerint béke csak a NATO keleti bővítésének rendezése után lehetséges
Letartóztatták
az ukrán parlament volt elnökének feltételezett gyilkosát
Egy
Patriot-indítóállás megsemmisítését jelentette be az orosz katonai tárca
Ülést
tart hétfőn a NATO-Ukrajna Tanács az orosz légicsapásokra adandó válaszokról
Nyolc
vármegye kivételével hétfőn megszűnik a tűzgyújtási tilalom
Dél-koreai
hírügynökség: Kim Dzsongün észak-koreai vezető vonattal elindult Kínába
Merz:
társadalmi vitára van szükség a nők kötelező katonai szolgálatáról
Migránsbűnözés
::
2025. szeptember 1. 22:49
::
Hozzászólások
Így kell leszerelni a késsel támadó négert
Nem ez lehetett a legjobb napja az élősködőnek.
Szólj hozzá!
Szavazás
Ön mit utál a legjobban a fideszesekben/tiszásokban?
»
A szektás imádatot
»
Azt, hogy kérdés nélkül bármit elhisznek a félistenüknek, bármekkora hazugság is legyen
»
Az egyikről azt gondolták, elszámoltatja Gyurcsányt, a másikról azt gondolják, elszámoltatja Orbánt
»
Nem veszik észre, hogy vezéreik szinte kizárólag a vélt vagy valós ellenfeleikkel való riogatásból próbálják származtatni a legitimációjukat
»
Akár Brüsszelnek, akár Tel-Avivnak nyal a hősük, simán megmagyarázzák, de ha másnapra cserélnének, azt is azonnal meg tudnák indokolni
»
Bármit elnéznek imádottjuknak, csak mentse meg őket a másiktól
»
Egy idő után ők is hinni kezdenek abban, amit Viktoruk/Péterük ismételget, bármennyire nem így gondolták korábban
»
Egyesíti őket az "isteni ajándékok" szolgálata és a "rejtett erőforrások" sérthetetlensége
»
Csillog a szemük, amikor vezetőik fürödnek a nemzeti színekben, de meg se rebben, amikor átállnak, mint a románok, ha úgy kívánja a személyes érdekük
Korábbi szavazások
Legolvasottabb hírek
A héten
Az évben
Meglepetés
az
ingatlanhirdetésben
(25972)
Egy
transznyomorult lőtt agyon katolikus iskolában tanuló gyerekeket
Minneapolisban
(21690)
"Műemlék
nuku, mezőgazdasági üzem nuku, mérhetetlen luxus viszont
dögivel"
(21510)
Tarr
Zoltán: ha mindent elmondok, megbukunk - választást kell nyerni és utána mindent
lehet
(21195)
Így
néznek pornót a
zsidók
(20752)
A
Fidesz állt a végrehajtó maffia csúcsán (1.
rész)
(19188)
Privát
angol elitklubba mászkál a NER-milliárdos Rákay
Philip
(18930)
Nőket
molesztáló szíriai késelt meg egy segíteni érkező bátor amerikait
Drezdában
(18178)
Iraki
betolakodó lökött vonat elé egy 16 éves német
lányt
(17299)
Egy
kis sci-fi hétvégére: "diplomás roma fiatalok" formálják az ország jövőjét - "új roma értelmiséget"
nevelünk
(16315)
A héten
Az évben
Hangfelvétel:
Orbán öccse szerint Rogánék Magyar Péternek szivárogtatnak - "kockázat a családra és a Fideszre
nézve"
(334512)
Zsidóságtörténet,
szájba hugyozás és "kakiszex" - Perintfalvi Rita pornófilmben mutatta meg beteg lelkivilágát
(18+)
(194973)
Eltüntették
a világhálóról, de nálunk újra látható: itt a Chio-reklám 2.0-s
változata
(174599)
Kevin,
Rikárdó és hat további cigány egy BMW-ben - ők okozták a balesetet, melynek következtében egy színésznő és kisfia élet-halál között
lebeg
(160398)
Till
Tamás gyilkosa arra panaszkodik, hogy "nem tartják tiszteletben a magánéletét" - elfogták, mégsem évült
el
(159793)
Hat
bokszolóból álló kiscsalád vette el a magyar olimpikon rokkantnyugdíjas édesapjának
életét
(136654)
Négyszáz
méteren át tarolta le a tömeget autójával egy szaúdi orvos a magdeburgi karácsonyi
vásárban
(132691)
Nem
kell ide szappanopera: 30 évvel fiatalabb szeretője segítségével akarta megölni férjét egy szombathelyi
tanárnő
(102619)
"Allah
haragjának eszközei" ígérnek vért az utcákon - ukrán és orosz nyomokat is hagytak maguk
után
(94240)
"Teherán
égni fog" - az iráni válaszcsapás nem ízlett a
zsidóknak
(83877)
Dossziék
Állambiztonsági ügyek
Besúgók, ügynökök titkos aktái
Holokausztvita
Hungarizmus és Wagner-muzsika
Kérdések és válaszok a Kuruc.infóról
Magyar és európai történelem kurucoknak
Nyilasfóbiások és Horthy-imádók figyelmébe: legyen világosság!
Zsidó harapófogóban az európai civilizáció
Zsidók és bolhák - politikailag inkorrekt tények és vélemények
