Titkolózik a sajgó ülepű favágó - bemutatták a Pixar új rövidfilmjét

Emlékszünk még a Heti progresszió március 8-án megjelent részére, ahol beszámoltam a Pixar első olyan rajzfilmjéről (Onward - Előre), amelyben nyíltan LMBTQ karakter szerepel? Nos, a leszbikus lila küklopsz csak pár pillanat erejéig tűnt fel a mesében, most azonban újabb "mérföldkőhöz" érkeztünk, ami a "haladást" illeti. Immáron egy Greg nevű homoszexuális férfi főszereplésével készült, szerencsére csak rövidfilmet mutat be a stúdió. Innentől pedig az érzékenyítés vezérfonalát követve joggal gondolhatjuk, hogy nem választ el minket sok egy egész estés rajzfilmtől, deklaráltan ferde hajlamú főszereplővel.

A kilencperces kisfilm május 22-én debütált a Disney+-on. A Disney+ egy, a Netflixhez vagy HBO Go-hoz hasonló video on demand, vagy streaming szolgáltatás, ahol a Disney, vagy más, általuk felvásárolt cégek tartalmait nézhetjük. Magyarországon hála a Jó Istennek, egyelőre nem elérhető a platform, de 2020 őszétől, vagy legkésőbb 2021 elejétől már hazánkat is megszállja a rajzfilmek mögé bújtatott propaganda. Az említett kisfilm címe pedig Out (szójáték a "coming out" kifejezésből), ahol a főszereplő Greg éppen összeköltözik "szerelmével", Manuellel, azonban a férfi szülei, akik segítenek költözködni, nem tudják, hogy gyermekük nem a nőkhöz vonzódik. Greg próbálja eltitkolni szülei elől, hogy homoszexuális (innen az Out, vagyis kimenni, ez esetben inkább "kimenekülni" kifejezés), de – ahogy a kisfilm bemutatójában is láthatjuk – ez nem olyan egyszerű, például egy "barátjával" közös kép alapján majdnem le is bukik a férfi. Greg aztán persze "megvilágosodik" és ráébred, hogy nincs mit titkolnia szülei előtt.

"Legyél büszke a másságodra!" Tanítják a szerencsétlen nyugati gyermekeknek, de van egyéb dolog is, ami az élesebb szemeknek feltűnhet: Greg usankát visel, szakállas (öltözéke alapján favágó lehet) és... FEHÉR. Nyilván, ha buzinak kell ábrázolni valakit, akkor már nem olyan fontos a rasszkvóta, kiválóan bemutatva, hogy kik is az agymosás első számú célpontjai (heteroszexuális fehérek). Mindezek mellett a kisfilm kellően ravasz is. Nem említi Greg szexuális irányultságát, sőt, a "gay" ("homokos") szócskát is kerülik (ezt majd elmagyarázzák gyermekeiknek a szülők), azonban a közös képük, vagy egy közös "csók" alapján mindenki rövid úton rájöhet, hogy valami ott bizony nem stimmel.

A Daily Mail szerint a felhasználók Twitteren közzétett reakciói általában "pozitívak voltak és méltatták a Pixart, amiért nyíltan "meleg" főszereplőt alkottak". "Gratulálok!"

Vajon a Brüsszellel vívott látszat-szabadságharc szüneteiben szándékozik tenni valamit a kormány, hogy a Disney+ vélhetően egyre szaporodó, hasonló tartalmai ne jussanak be olyan könnyen az országba, vagy akár magának a Disney+-nak is elkerüljük a meghonosodását? Az Előre című rajzfilmet a már említett lila küklopsz miatt számos országban sikeresen cenzúrázták vagy tiltották be.

Kérdésem költői volt.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info