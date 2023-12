Extra, Publicisztika :: 2023. december 19. 19:30 ::

"Sokszínű" modolás - Videójáték-ipar a modern világban (V. rész)

A videójátékok világában való modolás, vagyis az eredeti játék egyes elemeinek külső személyek általi "átírása", megváltoztatása mindig is nagy népszerűségnek örvendett, ám a technikai lehetőségek előrehaladtával egyre inkább terjed és fejlődik, egyes esetekben már alig ismerni fel az eredeti játékot. Vannak fejlesztők, akik támogatják és vannak, amelyek kifejezetten akadályozzák a saját játékaik modolását, de gyakran nem is konkrétan a modolás tényénél van töréspont, hanem a tartalom tekintetében.

Természetesen mint minden más esetében, modolni is különböző szándékokkal lehet (régi játék rajongók általi felújítása, elrontott játékok helyrekalapálása, új fegyverek, stb.). Arról már többször esett szó a sorozatban, illetőleg a Heti progresszióban is, hogy az LMBTQ-lobbi térhódítása a videójátékok világát sem kímélte, így eltérő mértékben ugyan, de egyre több fejlesztő tuszkol bele ilyen tartalmakat a játékaikba. A modolás szabadsága azonban lehetővé teszi, hogy a vanilla (eredeti, alap) játék ilyen kilengéseit is orvosoljuk, persze vállalva a parkolópályát. Ugyanis, mint mindenhol máshol, az "alkotói szabadság" itt is addig terjed, míg a plebsnek tetszik, amit csinálsz.

2023 egyik legsikeresebb videójátéka a Baldur's Gate 3 volt, jó eséllyel bele is írta magát a videójáték-történelembe. Ennek véleményezése helyett most térjünk vissza a modokhoz, ugyanis mint oly sok minden más, a Baldur's Gate 3-hoz is találunk ilyet bőven. Mivel a szerepjátékban még jelenkori mércével mérve is sok az LMBTQ-tartalom (homoszexuális románcok, transznemű karakterek, stb.), csak idő kérdése volt, hogy normalitáspárti egyének elkészítsenek anti-LMBTQ modokat is a Baldur's Gate 3-hoz.

Az érintett modpack a "No Alphabets" nevet kapta s többek között megváltoztatta egy transznemű karakter történetét és visszaállította annak normális nemi identitását, egy másikból férfit kreált nő helyett, hogy így kerüljenek el egy leszbikus románcot, stb. Magyarul normálissá varázsolta a játékot. Azonban a csomag egy "nemcserével" kapcsolatos részét december elején eltávolította a Nexus Mods, az egyik legnagyobb, modokkal foglalkozó portál, ahová feltölteni s ahonnan letölteni is lehet a műveket. Korábban egyébként ugyanerre a sorsra jutott egy mod (a feltöltőjét pedig kibannolták), amely a Marvel's Spider-Man PC-s változatából eltávolította az LGBT-zászlókat és kicserélte azokat az amerikaira, valamint idén szeptemberben egy másik átalakítás is, amely a Starfield nevű űrkalandból száműzte a névmásokat a karakteralkotásnál. Ezek is "kirekesztőek" voltak a Nexus Mods számára.



Emlékeztető a Pókemberrel kapcsolatos cirkuszra (The ArchCast/YouTube)

Az oldal egyébként saját indoklása szerint azért rekeszti ki a normalitáspárti moddereket, mert az "inkluzivitás és a sokszínűség mellett állnak". "Ha úgy gondoljuk, hogy valaki azzal a szándékkal tölt fel modot, hogy az inkluzivitást és/vagy a diverzitást támadja, fellépünk ellene" – nyilatkozták az agyhalott tulajdonosok.

Persze, nem a Nexus Mods az egyetlen hely, ahol átalakításokat tölthetünk le játékokhoz – így ha nagyon akarjuk, ezt a pakkot is elérjük máshonnan – azonban tudomásom szerint az egyik legnagyobb ilyen gyűjtőoldalról van szó, így az álláspontjuk a nagy lélekszámú közösség miatt sajnos meghatározó és befolyásoló. Az oldal tehát pontosan azzal sérti a sokszínűséget, hogy aki úgy szeretne játszani, hogy nem kíváncsi homoszexuális románcokra, vagy nem akarja, hogy, karaktergenerálásnál kiégessék a szemét az oda nem illő névmások, azt megfosztja ettől a lehetőségtől diktatórikus módon.

Persze, nem lenne tűpontos, ha csak a Nexus Mods-ot okolnánk a történtekért. A Baldur's Gate közösségén belül is sokan kérték, hogy az oldal lépjen fel a "kirekesztő mod" ellen, ez pedig sokat elárul a gémerek mentális állapotáról is, hiszen ebben az esetben már maguk a delikvensek kérik a szolgáltatót, hogy védjék meg a valójában csak uniformizáló "sokszínűséget".

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info

