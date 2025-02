Extra, LMBTQP+ :: 2025. február 5. 12:00 ::

Kábszer a tápszer mellett - így neveli "Pocskondy" Edina a Puzsérral közös gyerekét

"Túlságosan szeretem a faszt és a drogokat ahhoz, hogy politikus legyek" – nyilatkozta a Momentumban vállalt elnökségi tagságáról való lemondásáról Pottyondy Edina, aki újabban leszbikusságával kérkedik. Korábbi párjára, Puzsér Róbertre panaszkodva elmondta: amíg ő veszélyeztetett terhes volt, a gyermeke apja más nőket hajkurászott. De a történet másik oldala még durvább.





Pszichopaták mindenütt

Puzsér Róberttel közös gyermeke 2019-ben született, 2023-ban pedig már "egyedülálló anyaként" írt kiállást a buzifelvonulás mellett. 2024-ben előadásában azt is szükségesnek tartotta elmondani, hogy a párkeresés terén már inkább lányokkal ismerkedik.

Pottyondy Edináról, aki Puzsérhoz hasonlóan megélhetési pocskondiázó, most árult el megdöbbentő információkat Ábrahám Róbert, aki korábban Lakatos Márk homokos pedofilügyét is leleplezte. Lakatost futtatta a Hősök terei "gyermekvédelmi" tüntetésén Pottyondy is, aki tehát maga is deviáns.

Ábrahám Róbert karakán szavakkal tiltakozott, hogy Pottyondynak semmi sem szent: "Pottyondy úr, most épp az AI segítségével nőként ábrázolja magát , ráadásul várandós nőként, hogy így tegye közröhej tárgyává azokat a nőket, akik csodaként élik meg az anyaságuk minden másodpercét. Evidens, hogy Pottyondy uram egy füst alatt a nemzeti trikolórba is belerúg, hiszen fontosnak tartja azt is meggyalázni."

De a java csak ezután jött, félreérthetetlenül célozva Pottyondyék drogos kicsapongásaira:

Édes öcsém! Az alábbiakban érdekelne még néhány dologról a véleményed: Edinám! - Mit gondolsz azokról az anyákról, akik a hányáshoz hasonlítják a gyermeküket? - Mit gondolsz azokról a szülőkről, akik Fekete Karácsony néven drogorgiát rendeznek a lakásukon, a teljes balliberális elit részvételével, pontosan a keresztény karácsony időpontjához igazítva? - Mi a véleményed azokról az anyukákról, akiknek a beteg gyerekét a nagymamának kell kimenekítenie (és hónapokon át magánál tartania), mert az anyuka egy asztalon tartja a tápszert meg a kábszert? - Mi a véleményed azokról a szülőkről, akiknél amíg apu Thaiföldön vesz részt drogtúrán, addig anyu összefekszik a két mázsás - még az apukánál is ápolatlanabb - managerrel? Tényleg érdekelne, szépöcsém!

Ábrahám Róbert Facebook-bejegyzésében hozzáteszi: "Írod, hogy te “csak egy liberális vagy" dehogy vagy az. Rosszul tudod. Te nem liberális vagy, hanem egy ócska propagandista, aki azóta, hogy kiesett Fekete-Győr elnökségi csapatából, a gyűlöletkeltést számlázza ki a cégén keresztül, és aki azzal büszkélkedhet, hogy ő az első nemváltó, akinek ehhez még orvosi beavatkozásra sem volt szüksége."

Ábrahám Róbert hozzászólásában úgy fogalmazott Pottyondyról: "Ha napi 10 hasonló hangvételű posztban írnék róla, akkor sem tudnám törleszteni ennek a nőnek az alávalóságát. Ezek az urával mindenki magánéletébe belemásztak, senki és semmi nem volt nekik soha szent, és mindezt vastagon fogó ceruzával számlázták ki. Egy teljes generációt mérgeztek meg, tettek gyűlölködő gyíkokká. Nagyon is helyén van néha abból a pohárból kínálni, amiből ő itat másokat hosszú évek óta. Mellesleg nem én vagyok, aki gúnyt űz az anyákból. Az pontosan ő!" Végül egy kritikára is válaszolt: "ami pedig az urazást illeti. Ő viselt éveken át bajszot a profilképén. A nőknek nincs bajsza."

