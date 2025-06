Extra, LMBTQP+ :: 2025. június 15. 17:58 ::

Harc a Pride-hónap ellen - Heti progresszió (CCLXXXVII. rész)

Folytatjuk rovatunkat ezen a forró nyári vasárnapon is. A beküldött anyagokat ezúton és ismételten köszönöm, a hetiprogresszio@kuruc.info töretlenül üzemel tovább.

Most pedig lássuk, miből főzünk ezen a héten!

3. Nem gondolom, hogy feltétlenül ez a lány lenne a legautentikusabb alany egy német Telekom reklámhoz, de ami még ennél is szembetűnőbb, az a szivárványosra mázolt Telekom-logó a kép bal alsó sarkában.

Igen, most zajlik az ún. „Pride-hónap”, és figyelmeztettem is mindenkit június elején, hogy még a szokásosnál is több ilyen tartalomra számíthattunk ebben a hónapban, úgyhogy ezen a nyomvonalon haladunk tovább, ám egy teljesen másik oldalról.

2. Ő itt Grzegorz Braun lengyel EP-parlamenti képviselő, akit idehaza leginkább arról ismerhetünk, hogy 2023 decemberében megfelelő módon kezelte a lengyel parlamentben terpeszkedő hanukiát.

Braun ezúttal is nemzetének parlamentjét tisztította meg, ám június lévén most Pride-hónapos baromságokat kellett eltakarítani.

🚨NEW: Polish MEP Grzegorz Braun destroyed an exhibition promoting LGBTQ ideology in the Polish Parliament today.👏👏👏 pic.twitter.com/zKtZEFYDvX June 11, 2025

A felvétel magáért beszél, minden másodperce arany, ahogy sztoikus nyugalommal semmisíti meg a tájékoztató táblákat, az őr szövegelését pedig teljesen figyelmen kívül hagyja.

Hogy mekkora igény van az ilyen akciókra, azt jól jelzi a Braun cselekedete iránti kiemelt érdeklődés, és a tucatnyi, nyomában loholó újságíró.

1. Azt gondolnánk, hogy végül szivárványosan is zárjuk a mai részt, de ez csak félig igaz.

A Rainbow Dreams Pool Island nevű gumimatrac ugyanis csak nevében szivárványos, kedves olvasónk küldeménye mégis befért ebbe a részbe, hiszen mivel is lehetne manapság jobban eladni egy terméket, mint egy fekete kigyúrt férfival és egy vele pózoló fehér nővel.

A Bestway tehát biztosra ment, ahogy mi is biztosra megyünk abban, hogy jövő vasárnap ismét jelentkezik a Heti progresszió.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info