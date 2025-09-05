Extra, Videók :: 2025. szeptember 5. 20:00 ::

A német zsaruk nagyon kemények… ha egy tizenéves lány az ellenfél

Nyugat-Európában köztudomás szerint a brit zsaruk a legszánalmasabb pojácák, de úgy tűnik, hogy német kollégáik megirigyelték a „renoméjukat”, és most a babérjaikra törnek.

Eddig legalább 20 alkalommal tartóztatták le a 14 éves Alicia Angelique Müllert palesztinbarát tüntetéseken való részvétele miatt Németország-szerte, legutóbb a berlini Wittenbergplatzon 2025. augusztus 27-én.

Az incidensről készült videó vírusként terjed a közösségi médiában, és már több tízmillióan látták.

Alig egy tucatnyian kellenek a „makrancos hölgy” megfékezéséhez:

A német hatóságok gyakran betiltják vagy korlátozzák az ilyen tüntetéseket az esetleges antiszemitizmus, gyűlöletbeszéd vagy közrendzavarás ürügyén, amint az hasonló esetekben látható, amikor a tüntetőket az oszlatási parancsok megszegése vagy olyan tiltott szlogenek használata miatt veszik őrizetbe, mint „A folyótól a tengerig, Palesztina szabad lesz!”.

Ennek a 14 éves lánynak az ismételt letartóztatásai rávilágítanak a palesztinbarát aktivizmus szélesebb körű elnyomására Németországban.

GI