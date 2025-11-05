Extra, Videók :: 2025. november 5. 20:30 ::

Mecseki Láthatatlanok - kisfilm készült a magyar antikommunista gerillaharcról

Civilek készítettek kisfilmet a magyarországi gerillaharcok kérdéskörét boncolgatva 1956 és a „Mecseki Láthatatlanok” története kapcsán, írja a Magyar Jelen.

Mint a videó leírásában emlékeztetnek, 1956 történetének egy sokáig kevésbé ismert szelete volt a Mecseki Láthatatlanok harca. Az antikommunista szabadságharcosok azonban mára kezdik elnyerni méltó helyüket a magyar hősök csarnokában, és történetüket változatos formákban dolgozták és dolgozzák fel a mai napig. A készítők hozzátették, hogy manapság már tanulmányok, cikkek, filmek készülnek a Mecsek antikommunista ellenállóiról.

„Felmerül a kérdés, hogy nevezhetjük-e valódi gerilláknak őket. Politikai értelemben a XX. században szinte teljesen kisajátították baloldali, kommunista erők ezt a fogalmat, és vajon harcászati szempontból megáll a dolog? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ ebben a kisfilmben” – írták.