Külföld :: 2026. március 31. 08:20 ::

Farkas harapott meg egy nőt Hamburgban

Farkas harapott és sebesített meg egy nőt hétfőn este Hamburgban, a német hatóságoknak később sikerült befogniuk a vadállatot - közölte a helyi rendőrség.

A rendőrök Hamburg belvárosában fogták be az állatot, hurok segítségével húzták ki egy tó vizéből. A hatóságok szemtanúk bejelentései alapján találták meg a farkast - mondta el a rendőrség szóvivője hozzátéve, hogy a vadállatot elszállították, és a környezetvédelmi hatóságok fogják eldönteni, mi legyen a sorsa.

A nő sérüléseinek súlyosságáról a rendőrség nem adott ki információt.

Bár egyelőre nem tudták megállapítani, hogy a befogott farkas ugyanaz a példány volt-e, amely a bejelentések szerint a hétvégén Hamburg más városrészeiben is feltűnt, de a szakemberek szerint nem valószínű, hogy több farkas is lenne a városban.

A bajor környezetvédelmi hivatal tájékoztatása szerint a farkasok általában félénkek, és kerülik az embereket, bár a fiatal példányok kíváncsiságból közelebb merészkedhetnek a lakott területekhez. A legtöbb farkas lassan és óvatosan visszavonul, ha emberrel találkozik.

A norvég Természetkutató Intézet 2002-es tanulmánya szerint az egészséges farkasok rendkívül ritkán támadnak emberre. A legtöbb farkastámadás oka veszettséggel, provokációval vagy táplálékszerzéssel kapcsolatos volt.

(MTI)