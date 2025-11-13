Extra, Cigánybűnözés :: 2025. november 13. 10:10 ::

Cigánybűnöző-simogató rekord a rendőrségen: akár többszörös nagymama is lehet már az elkövető, de ők fiatal lánynak nevezik

Megszokhattuk már, hogy ha cigány ver magyart félholtra, az nyolc napon belül gyógyul, a nagyon ritka fordított esetben azonban gyilkossági kísérlet; ha cigányok támadnak magyarokra, az garázdaság (hacsak nem jogos önvédelmi helyzet), fordított esetben közösség tagja elleni erőszak, mint ahogy azt is, hogy ha magyar az elkövető, akkor gyakran már tizenévesen is nő vagy férfi, míg ha cigány, akkor fiú, lány, de a leggyakrabban kisfiú vagy kislány, mert az olyan kicsi, olyan édes, és így nem is lehet bűnös, sőt a legvalószínűbb, hogy ott se volt, mert éppen a játszótéren homokozott, esetleg az édesanyja éppen mesét olvasott neki és a tíz testvérének, mialatt az édesapa a második műszakában kereste a kenyérrevalót.

Ugyanezt műveli a libsi sajtó is, bemutattunk korábban néhány példát, de ez megy amúgy nap mint nap:

A rendőrség honlapjának szerkesztői azonban még ezt is kevésnek érezték, ezért olyan új rekordot állítottak be, amit még Cseh Katalinék új pártjának is nehéz lesz megdöntenie.

Kíváncsian olvastuk végig a hírt, közben azon morfondíroztunk, hány éves lehet ez a bizonyos fiatal lány. Aki ugye, amiatt, hogy fiatal, olyan kis meggondolatlan, nem is lehet haragudni rá (és ezt sajnos majd a bíró is így fogja gondolni).

A hivatalos meghatározás szerint "a fiatal lány egy olyan személy, aki nőnemű, és életkorára tekintve a gyermekkorból átmenetben van a felnőttkorig", de, ismerve a rendőrségi honlap szerkesztőinek cigánybecézgető hajlamait, 15 évesnél fiatalabbra már nem is gondoltunk. Pedig akkor már simán lehet családanya az elkövető, akár két purdéval is.

Vajon képesek elmenni 17-ig? Netán 18-ig is, hiába nagykorú akkor már az elkövető, óbégató purdékkal a szoknyája körül?

Na jó, nem csigázzuk tovább a kedves olvasó kíváncsiságát, betesszük képernyőfényképként a hírt (amely itt is elérhető , hacsak cikkünk hatására át nem írják a címet később):

A további kommentárt olvasóinkra bízzuk...

(Kuruc.info)