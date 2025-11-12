Anyaország :: 2025. november 12. 12:09 ::

Nem bírja elviselni a buzizást, a cigányozást és a szőke nős vicceket, ezért a botmixeres is beszáll az új libsi pártalapításba

Barabás Richárd új alakulattal vágna neki a választásnak. Szerdán kiderült, hogy Cseh Katalin is csatlakozott a politikushoz. A Momentum csalódott a képviselőjében, írja az Index.

Barabás Richárd – aki egyébként a jóformán nem is létező Párbeszéd társelnöke – hétfőn jelentette be, hogy új alakulattal indulna a választáson. A politikus a „szabad, európai, urbánus és progresszív” jelzőkkel foglalta össze a leendő párt értékrendjét. Barabás Richárd egyúttal támogatásáról biztosította Magyar Pétert, viszont a Tisza Párt elnöke, ahogy a Momentum is, kemény kritikával illette az új pártról szóló tervet.

A botmixeres is az új párttal tart

Cseh Katalin, a Momentum országgyűlési képviselője szerdán tett közzé egy videót, amiben többek között úgy fogalmazott, „elég volt abból, hogy ha valaki abortuszra megy, azt megalázzák. (...) Nem mehet tovább, hogy a cigányozás, a buzizás, a szőkenős poénok, ez az egész embertelen hangnem teljesen hétköznapivá vált. Hogy sokan a menekülőket, a kiszolgáltatottakat és az elesetteket problémának látják.”

A videó végén Barabás Richárd is megjelent, aki úgy vélekedett, „jobb lenne a következő parlament, ha kicsit több szivárványos és EU-zászló lenne ott. Kicsit több elfogadás és kevesebb kirekesztés.” Felbukkant a „Humanisták” felirat is, alatta az „emberség, értelem, szeretet” jelszavakkal.

Momentum: csalódtunk

A bejelentésre adott reakciójában a párt leszögezte: „A Momentum nem indul a választáson, hanem a kormányváltást támogatja. Csalódás, hogy Cseh Katalin más utat választott. Nekünk Magyarország liberális pártjaként és közösségeként egyértelmű célunk, hogy 2026 után parlamenten kívülről is képviseljük azokat progresszív, liberális és zöld értékeket, amikben hiszünk. Pontosan tudjuk, hogy ezt sikerrel csak egy kormányváltást követően tehetjük meg. Ezért a nehéz, de szükséges utat választottuk: nem indulunk a jövő évi választáson, hogy ne veszélyeztessük a kormányváltást az ellenzéki szavazatok megosztásával.”

Cseh Katalin mai bejelentésével más utat választott. Csalódtunk benne, mert bár a Momentum útja valóban fájdalmas lemondásokkal jár, hisszük, hogy ez a helyes irány. Mi ezen az úton haladunk tovább. Cseh Katalin nélkül is minden erőnkkel a kormányváltásért fogunk dolgozni a 2026. április 12-ig hátralévő 151 napban – olvasható a párt közleményében.

Frissítés: már honlapja is van az új zsidóbuzi pártnak

A Humanisták honlapján már elérhető új párt alapszabálya, júniusi keltezéssel - vette észre a 24.

E szerint a szervezet elnöke Deschelák Károly korábbi XV. kerületi önkormányzati képviselő, aki jelenleg a Fővárosi Közgyűlés pénzügyi és közbeszerzési bizottságának a tagja.

Előzőleg a Bajnai Gordon-féle Együttben látott el pártigazgatói pozíciókat, majd szervezési feladatokat végzett a Párbeszédben is.