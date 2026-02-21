Extra, Háború :: 2026. február 21. 21:20 ::

A mosógépalkatrész-felhasználás után itt a legújabb: a sütőolajjal hajtott orosz repülőgépek

"Nem vicc, hanem rögvalóság: az oroszoknál akkora az üzemanyaghiány a szankciók következtében, hogy a repülőbenzint, azaz a kerozint elkezdték helyettesíteni a gyorsétterem-láncoknál eddig a szemétbe kiöntött elhasznált sütőolajjal. Igen, amiben a rósejbnit sütik. A Gazprom előrehaladott kísérleteket folytat az újdonsült (szó szerint) üzemanyag felhasználására" - írja az Index a The Sun nyomán.



A brit tudósok ezt is kiderítették... (fotó: Getty)

Mint ismeretes, az Ukrajna elleni invázió kezdetekor a McDonald's kivonult az orosz piacról, és az amerikai üzletlánc helyét a Vkuszno i tocska (Fincsi és annyi) nevű orosz gyorsétterem-hálózat vette át. Ennek az üzletei ugyanúgy szakmányban termelik a fáradt étolajat, amit a sütés befejeztével eddig kiöntöttek a csatornába.

Eddig. Most azonban a szankciók következtében akkora üzemanyaghiány lépett fel, hogy a Gazprom mérnökei kitalálták, a kerozint helyettesíteni lehet a már felhasznált sütőolaj újrahasznosításával - állítja a brit bulvárlap.

Állítása szerint az oroszok azt mondják, ilyen módon kívánják csökkenteni a környezetszennyezést és a karbonkibocsátást, és állítólag már biztató eredményeket értek el a teszteken. Andrej Csikancsin, az Aeroflot vezérigazgató-helyettese szerint stratégiai döntést hoztak, amelynek célja a cég környezettudatosabb működtetése. "Hisszük, hogy példát kell mutatnunk a klímaváltozás, az üvegházhatású gázok hatásainak csökkentése és az energiahatékonyság növelése terén" – hangsúlyozta állítólag a cégvezető.