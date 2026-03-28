Egy hírrészlet a Magyar Péter-szócső Telexről a Mi Hazánk kállói demonstrációját megelőző órából:

A Tisza Párt elnöke Gyálon azt mondta, az információik szerint ma a Mi Hazánk kállói tüntetésére terveznek provokációt, tiszás ruhába öltözött emberek próbálnak majd balhét csinálni. „Bármilyen balhé történik, tudjuk, hogy ez kinek az érdeke”, utalt a Mi Hazánkra és a Fideszre. A Tisza elnöke arra kérte a támogatóit, kerüljék el a Mi Hazánk eseményét, de a fideszes eseményeket is.

Kérdést küldtünk a Mi Hazánknak, hogy reagáljanak Magyar Péter állításaira. „Magyar Péter, mint az utóbbi időben folyamatosan, ma is hazudott”, írta megkeresésünkre a Mi Hazánk kommunikációs igazgatója, Kisberk Szabolcs.