Háború :: 2023. december 17. 22:12 ::

Lehallgatták az ukrán vezérkari főnököt

Az RBC-Ukrajna csatorna katonai körökben mozgó forrása számolt be arról, hogy vasárnap lehallgató készüléket találtak az ukrán vezérkari főnök, Valerij Zaluzsnij irodájában.



Zaluzsnij születésnapjára pisztolyt kapott a zongoristától - lehet, hogy nem értette a célzást... (kép: pravda.com.ua)

Az információk szerint az megtalált eszközök egyedi gyártmányok, így nem lehet azonosítani az elkövetőt. A forrás állítja azt is, a lehallgató készülékeket a vezérkari főnök irodájának előkészítése során fedezték fel.

A hírt megelőzően német lapok arról számoltak be, hogy Zaluzsnyij 2024-ben egy újabb ellentámadást tervez. Ez alapján az orosz lehallgatás elképzelhető forgatókönyv.

Ugyanakkor Zaluzsnij novemberben cikkével és interjúival – amelyben a nyári ellentámadás hibáiról is beszélt – állítólag kivívta az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij haragját is. Bár Zaluzsnij a híresztelések ellenére végül megtartotta pozícióját, ez az ügy akár az ukrán hatóságokra is terelheti a gyanút.

(Portfolio)

Kapcsolódó: