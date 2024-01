Háború, Zsidóbűnözés :: 2024. január 3. 15:25 ::

Euro-Med Human Rights Monitor: Izrael szerveket lop el a gázai holttestekből - nem ma kezdték

1992. május 13.: a 19 éves palesztin Bilal Ahmedet zsidó katonák lábon lőtték, majd magukkal hurcolták. A családja öt nappal később kapta vissza a holttestét, ami hastól nyakig össze volt varrva. Bilal testéből hiányzott a máj, vese, szív, és gyakorlatilag minden létfontosságú szerv. A zsidóknál ekkor súlyos szervhiány volt, mert a judaizmusban tilos volt a boncolás. Az azóta eltelt 30 év alatt számtalan szervkereskedelmi botrányban érintettek voltak a zsidók, és a mostani gázai esetben is felmerül a vád, írja a Szent Korona Rádió, több korábbi cikkünket is felhasználva. Alább olvasható az összeállításuk.



1992-ben nemcsak Bilal járt így: fiatal palesztin férfiak kezdtek eltűnni Ciszjordánia és Gáza falvaiból. Napokkal később az izraeli katonák holtan, feldarabolva hozták vissza a holttestek egy részét. A palesztin Bilal egyike volt annak a 133 palesztinnak, akik abban az évben eltűntek, és később különféle módokon meggyilkolták őket. Minden szervüket ellopták…



Egy "kifosztott" palesztin

Megdöbbentő, de az első izraeli szervátültetés is hasonló módon, az elhunyt családjának tudta nélkül zajlott le. A Kuruc.info számos cikkben beszámolt a zsidó szervkereskedő maffiákról, köztük az első szervátültetés körülményeiről is: 1984-ben egy szívinfarktusban meghalt férfi szerveit távolították el a család tudta nélkül, miközben az izraeli médiában ódákat zengtek az első sikeres átültetésekről.

És akkor ugorjunk a jelenre!

Euro-Med Human Rights Monitor: Izrael szerveket lop el a gázai holttestekből

Izrael példátlan terrorbombázást hajt végre Gázában. Amikor az egészségügyi szakértők megvizsgáltak néhány holttestet Gázában, megállapították, hogy olyan létfontosságú szervek hiányoznak belőlük, mint a máj, a vese és a szív.

Az Euro-Med Human Rights Monitor azt a jelentést tette 2023 novemberében, hogy Izrael szerveket lop el a gázai halottakból, és független nemzetközi vizsgálatot kért. Az Euronews tájékoztatást kért az esetekkel kapcsolatban az izraeli hadseregtől, de természetesen nem kapott választ.

Az Euro-Mediterranean Human Rights Monitor egy független, nonprofit szervezet az emberi jogok védelmére alapítva. Fő célja, hogy felhívja a figyelmet az emberjogi törvényekre a térségben, és biztassa a nemzetközi közösséget, hogy lépjen fel az emberi jogok megsértőivel szemben. Székhelye: Svájc, Genova Az Euro-Med Human Rights Monitor közölte: erős gyanú merült fel, hogy szerveket lophattak el palesztin halottakból, miután néhány gázai holttestet megvizsgáltak az orvosok. A nemzetközi szervezet dokumentálta, ahogy az izraeli erők több tucat holttestet foglaltak le a Gáza északi részén található Al-Sifa és egyéb kórházakból is. Sőt, az izraeli hadsereg exhumált és elkobzott testeket az Al-Sifa kórház udvarán ásott tömegsírból is… Az orvosszakértők által végzett vizsgálat során olyan létfontosságú szerveket nem találtak, mint a máj, a vese és a szív, valamint a fülkagyló és a szaruhártya, amit a lehetséges szervlopás bizonyítékának minősítettek.

A bizonyítást nehezíti, hogy a legtöbb holttest vagy súlyosan roncsolódott a bombázások miatt, vagy számtalan életmentő műtétet végeztek rajta, így nehezen rekonstruálható háborús körülmények között, hogy a testeken látható hegek, varrások mikor és miért keletkeztek. Igazságügyi orvosszakértői (nemzetközi) csapat bevonására a háború miatt nincs sok esély.

Régi történet

Ahogy a bevezetőben is írtuk, ezek a vádak Izraellel szemben nem újkeletűek, 30 éves gyakorlatról beszélhetünk. Meira Weiss izraeli orvos Over Their Dead Bodies című könyvében azt állítja, hogy az 1996 és 2002 között elhunyt palesztinokból illegálisan kivett szerveket az izraeli egyetemeken végzett orvosi kutatásokban használták fel, és ültették át zsidó betegek testébe.

A szervátültetés elfogadása megengedett a zsidó tanításokban, míg a zsidó elhunyt felboncolását egyes zsidó felekezetek tiltják, de általánosságban tartózkodnak tőle. Az izraeli médiában 2014-ben közzétett vizsgálat során magas rangú tisztviselők azt állították, hogy bőrt távolítottak el halott palesztinok és afrikai munkások holttestéről, hogy izraelieket, például égési sebeket szenvedő katonákat kezeljenek. A nyomozás során az Israeli Leather Bank egyik vezető tisztviselője azt nyilatkozta, hogy az országban a “bőrtartalékok” jelentős szintet értek el, és a bőrtartalékokra vonatkozó adatok Izrael lakosságához képest meglehetősen magasak.

2015-ben az ENSZ elé került az ügy, ugyanis a palesztinok tiltakoztak, míg Izrael a vádakat visszautasította, természetesen antiszemitizmust kiáltottak.

Az amerikai CNN 2008-ban végzett tanulmánya szerint Izrael az illegális globális emberi szervkereskedelem egyik fontos központja. Felszólítva Izraelt a nemzetközi jog betartására, az Euro-Med Monitor megismételte “az elhunytak holtteste tiszteletben tartásának és védelmének szükségességét a fegyveres konfliktusok során”. Az 1949-es negyedik genfi egyezmény, amelyet Izrael nem ratifikált, megköveteli a harcoló felektől, hogy tartsák tiszteletben a halottak méltóságát, és akadályozzák meg a holttestek kifosztását, megcsonkítását vagy meggyalázását.

A holttesteket nem adják vissza

Az Euro-Med azzal is szembesítette Izraelt, hogy több tucat palesztin holttestét zárta el a gázai hadműveletei során október 7-e óta. Egyesek ezt büntető gyakorlatnak tekintik, amely megfosztja a családokat attól, hogy eltemessék szeretteiket. Állítólag Izrael legalább 145 palesztin holttestét tartja halottasházakban, és hozzávetőleg 255 palesztin elhunytat egy titkos helyen, a jordániai határ közelében. Az Euro-Med leszögezi, hogy a halottak holttestei visszaküldésének megtagadása a gyászoló családoknak kollektív büntetésnek minősülhet, ami szintén nemzetközi jogba ütközik.

A zsidó szervkereskedő maffia világszerte aktív

2009-ben az USA-ban, Brooklynban bukott le egy zsidó bűnbanda, ahol a rabbikat nemcsak pénzügyi és egyéb köztörvényes bűncselekmények miatt tartóztatták le, hanem illegális szervkereskedelem miatt is. A donorok Izraelből is származtak… De nemcsak Izraelből, hanem például Algériából is raboltak el embereket, holttesteket a zsidók.



Letartóztatott szervkereskedő zsidók

2010-ben egy ukrajnai központú, ám nemzetközi színtéren aktív zsidó szervkereskedő hálózat bukott le

2018-ig bujkált egy európai szervkereskedő maffiát üzemeltető zsidó, végül Cipruson fogták el . Oroszország és Koszovó is kereste, de egy ideig Izrael is akadályozta a felelősségre vonását.

A meggyilkolt palesztinok szerveivel való kereskedés 2009-ben is komoly nemzetközi visszhangot váltott ki . Svédország és Izrael között meg is romlott a viszony emiatt.