Financial Times: nyugati technológiát is tartalmaz az Oresnyik

Az Ukrajna ellen bevetett új, orosz közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta (MRBM), vagyis az "Oresnyik" gyártásában kulcsszerepet játszó vállalatok még mindig nyugati eszközöket használnak - derült ki a Financial Times elemzéséből.

A múlt hónapban Ukrajna ellen bevetett kísérleti "Oresnyik" rakéta fejlesztésében részt vevő orosz vállalatok német és japán gyártmányú fémmegmunkáló rendszerekhez értő embereket kerestek.



Illusztráció: Getty Images

Az ukrán hírszerzés két vállalatot, a moszkvai Hőtechnológiai Intézetet és a Szozvezdiét nevezte meg a rakéta fejlesztéséért felelős intézményeknek. A két vállalat álláshirdetéseit böngészve a Financial Times felfedezte, hogy főként

a Fanuc, a Siemens és a Heidenhain vezérlőrendszereiben jártas alkalmazottakat keresnek.

A nyugati CNC-technológia nélkülözhetetlen az Oresnyik tömeggyártásához, hiszen ez teszi lehetővé, hogy gyorsan, és nagy pontossággal gyártsák le a szükséges alkatrészeket.

Egy harmadik, a rakéta gyártásában részt vevő cég, a Titan Barrikady által még 2024 elején közzétett videón szintén látható egy Fanuc márkajelzésű vezérlőberendezés.

Bár Oroszország igyekszik hazai alternatívákat kifejleszteni, továbbra is erősen támaszkodik a külföldi technológiára. Moszkva jelenleg Kínából szerzi be a szükséges berendezéseket, ugyanakkor hírszerzési elemzések szerint azok túlnyomú többsége, továbbra is német vagy japán vezérlőkkel vannak felszerelve.

Az Oresnyik fejlesztése azt mutatja, hogy az orosz hadiipari komplexum még mindig függ a csúcskategóriás nyugati berendezésektől

- nyilatkozta Denisz Hutik, az Ukrán Gazdasági Biztonsági Tanács ügyvezető igazgatója.

A nyugati országok igyekeznek megakadályozni a CNC-eszközök Oroszországba áramlását, de az FT elemzése szerint 2024 eleje óta legalább 3 millió dollár értékben érkezett szállítmány az országba. Egy 345 ezer dolláros Heidenhain vezérlőegységet például Kínán keresztül szállítottak egy szankciók alatt álló orosz vállalatnak.

A nyugati cégek állítják, hogy betartják a szankciókat és fokozott ellenőrzéseket alkalmaznak. A Siemens közölte, hogy ki fogják vizsgálni az esetet.

(Portfólió)