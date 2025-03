Oliver Carroll, a The Economist szerzője friss X-bejegyzésében jelezte: elhallgattak az ukrán HIMARS rakéta-sorozatvetők, miután a nélkülözhetetlen adatok nem érkeznek már az Egyesült Államoktól.

Oliver Carroll, a The Economist újságírója jelezte: ukrán informátorai szerint délutánra elapadtak a fontosabb amerikai hírszerzési információk.

Délután kettőkor például megszakították a riasztások kulcsfontosságú kommunikációs vonalát.

Ezt megelőzően pedig beszüntették a HIMARS rakéta-sorozatvetőknek a célzáshoz szükséges adatok továbbítását. Ezen eszközök célravezetése ugyanis nagyban függ az amerikai hírszerzési/felderítési adatoktól és az Egyesült Államok műholdjaitól.

Carroll továbbá azt írta, hogy Ukrajna már nem kap valós idejű információkat a nagy hatótávolságú csapások eredményeiről sem.

– Trump köszönetet akart. Ezt fogjuk a halott ukránok sírjára írni – mondta az újságírónak nyilatkozó ukrán forrás.

America cut a key intel link for alerts at 2pm Kyiv. Before that: targeting data for HIMARS. Ukraine also isn’t receiving realtime information for long-range strikes. “Trump wanted a thank you,” says a source. “We will be writing it on graves of dead Ukrainians”