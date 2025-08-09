Háború :: 2025. augusztus 9. 23:32 ::

Palesztin Hatóság: Izrael csak rontja a helyzetet, ha teljesen elfoglalja Gázát

Tovább súlyosbítja a válságot a Gázai övezetben Izrael azzal, ha teljesen elfoglalja a területet, és ez a lépés veszélyt jelentene a regionális stabilitásra is - figyelmeztetett szombaton a Palesztin Hatóság.

Izrael politikája, például Gáza megszállása, a Ciszjordánia elcsatolására tett kísérletek és Jeruzsálem zsidó jellegének erősítése, mind ellehetetlenítik a térség és az egész világ biztonságát és stabilitását - írta Nabil Abu Rudeine elnöki szóvivő közleményében. Elítélte, hogy Izrael nem foglalkozik a nemzetközi bírálatokkal és a világ nagyhatalmainak figyelmeztetésével a palesztin nép elleni háború újabb eszkalálására vonatkozóan. Abu Rudeine szerint Izrael "példa nélküli módon provokál és ellenszegül a nemzetközi közösség békét óhajtó szándékának".

A Wafa palesztin hírügynökség jelentése szerint a palesztin vezetők minden szinten tovább folytatják a politikai erőfeszítéseket, hogy erősítsék a nemzetközi és regionális összefogást és támogatást a Gázai övezet izraeli elfoglalási tervével szemben. Mahmúd Abbász palesztin elnök szerint azonnali és tartós tűzszünetre van szükség a Gázai övezetben, szabadon kell engedni a túszokat és a fogva tartottakat, és be kell engedni az övezetbe a humanitárius segélyeket.

