Háború, Külföld :: 2025. augusztus 10. 19:30 ::

Fürdőzők haltak meg tengeri robbanásokban Odessza térségében

Három fürdőző életét vesztette tengeri robbanásokban Odessza térségében - közölték vasárnap az ukrán hatóságok.

Oleh Kiper, a déli Odessza megye kormányzója szerint a két férfi és egy nő egy olyan tengerszakaszon vesztette életét, ahol tiltott a fürdőzés. A környéken több helyen is életveszélyes fürdőzni a tenger felszínén lebegő robbanószerkezetek miatt. A tájékoztatás szerint Zatokában egy férfi és egy nő, Karolino-Buhazban pedig egy férfi halt meg robbanás következtében.

A kormányzó egyben megosztott egy listát is 32 biztonságos strandról és felhívta a fürdőzők figyelmét, hogy tartsák be a hatóságok vonatkozó figyelmeztetését. A 32 biztonságos fürdőhely közül 30 Odesszában van - mutatott rá.

A térséget gyakran érik orosz dróntámadások.

A hatóságok szerint a robbanások nagyjából 50 méterre a partvonaltól történtek. Egyelőre nem világos, hogy milyen jellegű robbanószerkezet léphetett működésbe, amikor a fürdőzők ezekhez hozzáértek.

Kiper közölte, vizsgálatot indítottak, egyben azonban hangsúlyozta, hogy a veszélyesnek minősített partszakaszokon nem csak a vízben tartózkodás, de a strandon tartózkodás is életveszélyes.

(MTI)