Háború :: 2025. augusztus 12. 13:24 ::

Madonna a Gázai övezetbe küldené a pápát

Madonna azzal a kéréssel fordult XIV. Leó pápához, hogy látogasson el a háború sújtotta Gázai övezetbe. "Ön az egyetlen közülünk, akitől nem tagadhatják meg a belépést" - írta az amerikai énekesnő helyi idő szerint hétfőn este a közösségi médián.

"Teljesen ki kell tárni a humanitárius kapukat, hogy megmentsük ezeket az ártatlan gyermekeket. Nincs több időnk" - fűzte hozzá az X-en közzétett üzenetben.

Madonna hétfőn, fia 25. születésnapján jelentette be, hogy adománnyal fogja támogatni a gázai humanitárius szervezeteket, és erre kérte követőit is.

"Anyaként úgy érzem, az a legjobb ajándék, amit adhatok neki, hogy mindenkit arra kérek, tegyen meg mindent, amit tud, a Gázában kereszttűzbe került ártatlan gyermekek megmentéséért" - írta a popsztár.

Madonna hangsúlyozta, hogy nem hibáztat senkit a kialakult helyzetért, és semelyik oldalra sem áll. "Mindenki szenved. Köztük a túszok édesanyjai is. Imádkozom a szabadulásukért" - fogalmazott.

Az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalának (OCHA) adatai szerint júliusban Gázában csaknem 12 ezer 5 év alatti gyermek szenvedett akut alultápláltságban, további 2500 gyermek pedig súlyosan alultáplált volt, ami már az éhezés életveszélyes állapota.

A Gázába vezető utakat, amelyeken a humanitárius segélyek bejuthatnak az övezetbe, Izrael ellenőrzi. Március és május között nagyon kevés segély jutott el Gázába, ezt követően pedig új rendszert vezettek be a szállítmányok elosztására. Izrael a közelmúltban kezdte el ismét a nagyobb konvojok beengedését, és engedélyezte segélyszállítmányok légi úton történő eljuttatását a térségbe.

(MTI)