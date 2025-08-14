Háború :: 2025. augusztus 14. 17:51 ::

A donyecki Scserbinivka és Iszkra elfoglalását jelentette be az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta az orosz hadsereg Scserbinivka és Iszkra települést a donyecki régióban - közölte csütörtökön az orosz védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudott törni, a "különleges hadművelet" övezetében több mint 1300 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített objektumok között sorolt fel több lőszer- és drónraktárt, két harckocsit és 11 egyéb páncélozott harcjárművet, egy önjáró és három vontatott 155 milliéteres löveget, négy irányított légibombát, továbbá 268 repülőgép típusú drónt.

A felek között újabb fogolycsere zajlott le. Oroszország és Ukrajna egyaránt 84 katonát adott át a másiknak.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást. A volgográdi régióban kigyulladt egy olajfinomító, Rosztov-na-Donu városban 13 civil megsebesült az ottani lakóházakat ért csapások következtében, Belgorodban csapás érte az önkormányzat épületét.

(MTI)