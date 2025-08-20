Háború :: 2025. augusztus 20. 10:14 ::

Ausztrál belügyminiszter Netanjahunak: nem attól lesz valaki erős, hogy hány embert tud felrobbantani

Anthony Albanese ausztrál kormányfő szerdán azt közölte, továbbra is tisztelettel kíván viszonyulni a világ vezető politikusaihoz, nem sokkal azt követően, hogy izraeli hivatali partnere, Benjámin Netanjahu gyenge vezetőnek nevezte.





Hard to argue with FACTS. Netanyahu didn’t mince words: “Albanese is a WEAK man.”Hard to argue with FACTS. pic.twitter.com/RC1pm29tMQ August 19, 2025

Az Adelaide városában tartott sajtótájékoztatóján Albanese azt mondta, "nem veszi magára" Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő bírálatát, és továbbra is a kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatokra törekszik.

Mint mondta, az a feladata, hogy az ausztrál nemzeti érdekeket képviselje, "az ausztrálok pedig azt akarják, hogy az izraeliek és a palesztinok ne gyilkolják egymást tovább".

"Az emberek nézik a televízióban a híreket, és a Gázai övezetre vonatkozó médiakorlátozások ellenére is látják, mi történik; látják a szaporodó zsidó telepek számát Ciszjordániában, látják Izrael márciusi, a gázaiak által igényelt segélyek korlátozására vonatkozó döntését, látják mindezt, és azt mondják, változásra van szükség" - fogalmazott.

Ugyancsak szerdán Tony Burke ausztrál belügyminiszter az ABC ausztrál rádiónak adott interjújában kitért Netanjahunak a palesztin államot elismerni készülő országokat érő bírálatára, hangsúlyozva: "nem attól lesz valaki erős, hány embert tud felrobbantani, vagy hány gyereket hagy éhesen".

The Australian government response after Israeli PM Benjamin Netanyahu slammed Australia’s PM Anthony Albanese as “weak” and someone who has “betrayed Israel” by recognising a Palestinian state. pic.twitter.com/HHNRWy06Di August 20, 2025

Netanjahu kedd este az X-en közzétett üzenetében azt mondta, "a történelem gyenge politikusként fog emlékezni Albanese-re, aki elárulta Izraelt és az ausztráliai zsidókat". A Sky News Australia műsorszóró keddi tudósítása szerint Netanjahu a hét végén azt vetette Albanese szemére, hogy "nem tudja kezelni az Ausztráliában kibontakozó antiszemita hullámot".

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



History will remember Albanese for what he is: A weak politician

who betrayed Israel and abandoned Australia's Jews. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) August 19, 2025

Albanese augusztus elején jelentette be, hogy Canberra az ENSZ szeptemberi közgyűlésén hivatalosan is el fogja ismerni a palesztin államot. Hozzátette: a döntésről még annak nyilvánossá tétele előtt tájékoztatták Netanjahut.

Az utóbbi hónapokban több zsinagógát megrongáltak Melbourne és Sydney zsidó negyedeiben, az esetek nyomán pedig az ausztrál kormány különleges egységet hozott létre az antiszemitizmus elleni küzdelemre.

Egykor Izraelen kívül Melbourne adott otthont lakosságához viszonyítva a legtöbb "holokauszttúlélőnek".

(MTI nyomán)