Lengyel külügyminiszter: a drónincidens azt bizonyítja, hogy Orbánnak nem kéne vétóznia Ukrajna EU-tagságát

Az X-oldalán válaszolt Orbán Viktornak a lengyel külügyminiszter a szerdai dróntámadás ügyében. Ismert: több orosz drón is megsértette Lengyelország területi integritását, azokat az éjjel lelőtték, egyiknek a roncsai egy lakóházra zuhantak - írja a Magyar Hang.

Szerdán Orbán Viktor két bejegyzésben is reagált a történtekre. Az elsőben azt írta: „Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal az éjszakai drónincidens kapcsán. Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan. Ez az eset is bizonyítja, hogy a békét szorgalmazó politikánk indokolt és észszerű. Egy háború árnyékában élni kockázatokkal és veszélyekkel jár. Itt az ideje véget vetni ennek! Ezért támogatjuk Trump elnök úr békét célzó erőfeszítéseit.” A másodikban pedig a következőket „Lengyelország légtere és területe sérthetetlen. A lengyelek ebben ránk mindig számíthatnak! Egy háború árnyékában élni veszélyes dolog. Magyarország ezért áll ki következetesen a béke mellett.”

A második poszt mellé kitettek egy rövid videót is a kormányülésről, ennek rögtön az elején Orbán azt kérdezi: „ezek orosz drónok voltak?” Majd érkezik a válasz, hogy minden valószínűség szerint azok.

Radoslaw Sikorski az X-oldalán reagált a magyar kormányfő mondataira, egész pontosan az első bejegyzésre. A külügyminiszter azt írta: „Nem, Viktor. Az incidens azt bizonyítja, hogy a sarkadra kellene végre állnod, és elítélned az orosz agressziót. Arra kérünk, hogy oldd fel az EU védelmi forrásainak kifizetését, hagyj jóvá keményebb szankciókat az agresszorral szemben, és vond vissza a vétódat Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásai megkezdését illetően.”