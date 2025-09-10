Háború :: 2025. szeptember 10. 11:16 ::

"Eddig nem látott mértékű légtérsértés" - orosz drónokat lőttek le Kelet-Lengyelországban

Több drón repült be Lengyelország légterébe Oroszország Ukrajnával szembeni légitámadása közben szerda hajnalban. A lengyel vadászgépek a drónok egy részét lelőtték - közölte a lengyel hadsereg műveleti főparancsnoksága (DORSZ).

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz kormányfőhelyettes, nemzetvédelmi miniszter az X-en azt írta, hogy a lengyel vezetés folyamatos kapcsolatban van a NATO vezetésével. A hadsereg kötelékében működő önkéntes területvédelmi erőket (WOT) mozgósították a lelőtt drónok maradványainak felkutatására - tájékoztatott Kosiniak-Kamysz.

Cezary Tomczyk nemzetvédelmi miniszterhelyettes az X-en tudatta: a légteret megsértő eszközök megsemlegesítését célzó művelet folyamatban van, a helyzetről tájékoztatták Karol Nawrocki elnököt és Donald Tusk kormányfőt.

A DORSZ felszólította a lakosokat, hogy maradjanak otthonaikban. A leginkább veszélyeztetett térségként a kelet-lengyelországi Podlasiei és a Lublini vajdaságot, valamint a Varsót is magában foglaló Mazóviai vajdaságot nevezték meg.

Később a DORSZ az X-en arról számolt be, hogy "eddig nem látott mértékű légtérsértés" érte Lengyelországot, a drónok egy részét lelőtték. "Ez az agresszív cselekmény valódi veszélyt jelentett polgáraink biztonságára" - áll a bejegyzésben. A lengyel és a szövetséges erők rádiólokációs eszközei több mint tíz tárgyat regisztráltak. A DORSZ főparancsnoka a veszélyt jelentő tárgyak megsemmisítéséről döntött - közölték.

A lengyel média az amerikai Szövetségi Légiközlekedési Hatóságra (FAA) hivatkozva közölte: az incidenssel összefüggő légvédelmi művelet miatt leállították a forgalmat a két varsói repülőtéren, valamint a kelet-lengyelországi Rzeszów és Lublin városok légikikötőiben is.

Donald Tusk kormányfő szerda reggel tudatta: a légvédelmi művelet folyamatban van.

Augusztus óta több drón is megsértette Lengyelország légterét keleti irányból. Szeptember 4-én egyszerre két drón is berepült Lengyelországba, majd elhagyta az ország légterét. Akkor is lengyel és szövetséges vadászgépek szálltak fel.

A DORSZ szerda reggeli későbbi közleményében arról tájékoztatott, hogy a lengyel és a szövetséges erők befejezték a közös légvédelmi műveletüket.

Frissítés: Az EU szolidáris

Az Európai Unió teljes szolidaritást vállal Lengyelországgal, miután orosz drónok megsértették a lengyel légteret - közölte szerdán az Európai Tanács elnöke, António Costa.

"A tegnap esti események éles emlékeztetőül szolgálnak, hogy az egyik ország biztonsága mindannyiunk biztonsága" - írta Costa az X-en. Hozzátette: Oroszország Ukrajna elleni, folytatódó agressziója és az EU-tagállamok légterének felelőtlen megsértése közvetlen fenyegetést jelent minden európai biztonságára és a kontinens kritikus infrastruktúrájára.

Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas szerdán úgy fogalmazott: a jelek arra utalnak, hogy Oroszország nem véletlenül sértette meg a lengyel légteret. "Tegnap este Lengyelországban az orosz háború kezdete óta a legsúlyosabb európai légtérsértést tapasztaltuk, és a jelek szerint ez nem véletlen, hanem szándékos volt - írta a politikus az X-en.

"Az EU teljes mértékben szolidáris Lengyelországgal. Oroszország háborúja nem csillapodik, hanem eszkalálódik" - tette hozzá Kallas.

Az éjszaka folyamán számos drón lépett be a lengyel légtérbe, amelyet a lengyel és a NATO légvédelem fogott el. A NATO főtitkára egyeztetésben áll a lengyel vezetéssel, a szövetség szoros konzultációt folytat Varsóval.

Lengyel elnök: "példátlan mozzanat a NATO történetében"

Lengyelország feltehetőleg nagy fokú provokációval szembesül, először történt, hogy egy NATO-tagállam felett orosz drónokat lőttek le - jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő szerdán, a kabinet rendkívüli ülésének elején.

A kormányülést Tusk azután hívta össze, hogy szerda hajnalban több drón repült be Lengyelország légterébe Oroszország Ukrajna elleni légitámadása közben. A felszálló lengyel és szövetséges vadászgépek a drónok egy részét lelőtték.

A szövetségesek "nagyon komolyan veszik a helyzetet" - mondta el Tusk.

Közölte: a drónok behatolása után Lengyelországban "nem regisztráltak áldozatokat". Folytatódik a lelőtt drónok roncsainak keresése, és újranyílnak a légvédelmi művelet miatt bezárt lengyelországi repülőterek - mondta el a kormányfő.

Tusk komolynak nevezte a helyzetet. "Ma már senkinek sem lehet kétsége, hogy különféle forgatókönyvekre kell készülnünk" - jelentette ki. Egyúttal aláhúzta: "Nincs ok pánikra" és arra sem, hogy "a lakosok mindennapi életét megnehezítő korlátozásokat vezessenek be".

A drónroncsok keresésére mozgósították a hadsereg kötelékében működő önkéntes területvédelmi erőket (WOT). A lengyel rendőrség szerda reggel megerősítette: a kelet-lengyelországi Lublini vajdaságban fekvő Wyryki településen az egyik drón egy lakóház tetejét rongálta meg, senki sem sérült meg. Egy másik drón roncsait a kelet-lengyelországi Podlasiei vajdaságban, Czosnówka falu közelében, egy harmadikat pedig a közép-lengyelországi Lódzi vajdaságbeli Mniszków településnél találták meg.

A kormányülés előtt Karol Nawrocki államfő kezdeményezésére lengyel politikai és katonai vezetők egyeztettek az elnöki hivatal nemzetbiztonsági irodájában (BBN). Az ezt követő sajtóértekezletén Karol Nawrocki kijelentette: "A dróntámadás példátlan mozzanat a NATO történetében", ahogyan Lengyelország legújabb történetében is. Közölte: beszéltek a lengyel drónvédelem megerősítésének szükségességéről, és megvitatták a NATO alapszerződése 4. cikkelye szerinti eljárás megindításának lehetőségét is. Ez a szövetségesek közötti konzultációkat helyez kilátásba, ha bármelyik tagország fenyegetést érzékel területi épsége, függetlensége vagy biztonsága ellen. Az elnök bejelentette: a légtérsértések miatt összehívja a legfontosabb lengyel politikai vezetőkből álló tanácsadó testület, a nemzetbiztonsági tanács (RBN) ülését.

A lengyel sajtóban idézik Ben Hodges, az Európába telepített amerikai szárazföldi erők volt főparancsnoka Reutersnek adott nyilatkozatát, miszerint a lengyel légteret megsértő drónok száma "világosan mutatja, hogy a NATO és tagállami légvédelmi erőinek és előrejelző riasztórendszerének tudatos teszteléséről van szó".

2. frissítés: Zelenszkij: "az oroszoknak érezniük kell a következményeket"

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint legalább nyolc orosz támadó drón sértette meg Lengyelország, ezzel a NATO légterét kedd éjjel és szerda hajnal között.

A politikus szerint ezek iráni gyármányú Sahíd támadó drónok voltak. Hangsúlyozta, hogy "Moszkva folyamatosan teszteli a lehetőségek határait, és ha nem találkozik erős ellenállással, akkor egy újabb szintű eszkalációval áll elő" - mondta. "Ma újabb lépés történt az eszkaláció felé: orosz-iráni Sahíd drónok repültek a lengyel légtérben, a NATO légterében. Nem csak egy Sahíd, amit balesetnek lehetne nevezni, hanem legalább nyolc támadó drón irányult Lengyelország felé" - tette hozzá.

Az esetet az ukrán elnök "rendkívül veszélyes" precedensnek nevezte Európában. "Az, hogy további lépéseket tesznek-e, teljes mértékben a megtorló intézkedések összehangoltságától és erősségétől függ" - folytatta. "Az oroszoknak érezniük kell a következményeket. Oroszországnak éreznie kell, hogy a háború nem terjeszthető ki, és be kell fejezni".

Vlagyimir "Putyin folyamatosan fokozza, terjeszti ki háborúját, és teszteli a Nyugatot" - reagált az X közösségi hálózaton Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. Szerinte "a mai gyenge válasz csak még további provokációra ösztönzi Oroszországot, és az orosz rakéták és drónok akkor még messzebb fognak repülnek Európába". Úgy vélekedett: ez a helyzet bizonyítja, hogy az Ukrajnával szomszédos országoknak képesnek kell lenniük légvédelmi kapacitásaik mozgósítására, hogy "elfogják a drónokat és rakétákat az ukrán légtérben". Hozzáfűzte: "Putyinban egyre növekszik büntetlenségének érzése, mert korábbi bűneiért nem kapott megfelelő büntetést".

Volodimir Zelenszkij szerdán arról számolt be, hogy az Ukrajna elleni éjszakai orosz támadások során 415 orosz drónt és több mint 40 rakétát vetettek be.

(MTI)