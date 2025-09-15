Háború :: 2025. szeptember 15. 15:19 ::

Azov ezred: az ukrán erők visszafoglaltak egy újabb települést Donyeck megyében

Az ukrán hadsereg és a nemzeti gárda összehangolt akcióinak eredményeként megtisztították az orosz csapatoktól Donyeck megyében Pankivka települést és a környező területeket - közölte a nemzeti gárda alá tartozó Azov ezred sajtószolgálata hétfőn a Facebookon.

"Ukrajna védelmi erőinek azon alegységei, amelyek az Azov 1. hadtestének műveleti övezetében tevékenykednek, folytatják a területek felszabadítását Dobropillja irányában. Az ellenség továbbra is csapatokat vezényel a térségbe. A támadó potenciál megerősítése érdekében az orosz hadsereg parancsnoksága oda csoportosította át további tartalékait, négy gyalogdandárt és egy tengerészgyalogos ezredet. Az ukrán erők mindent megtesznek annak érdekében, hogy megállítsák az oroszok előrenyomulását, és megakadályozzák a védelem áttörését" - írta a sajtószolgálat a közleményben.

Az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat közölte, hogy az északi Csernyihiv megyében az orosz erők célzott csapást mértek tűzoltókra, akik egy dróntámadás következtében kigyulladt infrastrukturális létesítményt oltottak. A támadásban négy tűzoltó sebesült meg, őket kórházba szállították.

Az ukrán vezérkar hétfői összesítése szerint Oroszország ukrajnai embervesztesége hozzávetőleg megközelítette az egymillió 96 ezret. Az ukrán erők vasárnap megsemmisítettek egyéb haditechnikai eszközök mellett 35 orosz tüzérségi rendszert és 323 drónt.

(MTI)