Ezúttal sem orosz rakéta csapódott be Lengyelországban - hanem a saját amerikai rakétájuk

Nem orosz, hanem nagy valószínűséggel lengyel rakéta csapódott abba a házba, amely a múlt héten komoly károkat szenvedett Lublin régióban – írta meg bennfentes források alapján a Rzeczpospolita hírlap.



Fotó: Gazeta Express

A múlt héten több – a gyanú szerint orosz – drón, illetve egyetlen egy „azonosítatlan tárgy,” vélhetően egy rakéta csapódott be Lengyelország területén Fehéroroszország felől. A drónok nem voltak felszerelve robbanófejjel, a rakéta azonban egy lakóházba csapódott be, és komoly károkat okozott.

A Rzeczpospolita azt írja: úgy értesültek a lengyel haderőhöz közelálló forrásaikból, hogy az „azonosítatlan tárgy” valójában nem egy orosz rakéta volt, hanem egy amerikai gyártmányú AMRAAM-rakéta, melyet a lengyel légierő egyik F-16-osa lőtt ki légtérvédelmi tevékenység közben.



Fotó: PAP/Wojtek Jargilo

A lap azt írja: a helyi ügyészség pontosan tudja, hogy lengyel rakéta zuhant a lakóházra, de nem hajlandók erről információkat közzétenni, arra hivatkozva, hogy a vizsgálat még tart.

A rakéta egy légtérbe belépő orosz drónt célzott, de elvétette a célt, és a lakóházra zuhant, melynek tetőszerkezete súlyosan megrongálódott.

A lakók szerencsére ki tudtak menekülni, a rakéta robbanófeje pedig nem robbant fel.



Fotó: Gazeta Express

A Rzeczpospolitának nyilatkozó szakértők ettől függetlenül továbbra is azt állítják: a Lengyelország légterébe belépő 17 drón orosz eredetű volt, és lehet, hogy Belarusz területéről indították őket, szándékosan Lengyelország ellen, a cél a NATO légvédelmi képességének és reakcióinak tesztelése volt.

Moszkva tagadja, hogy Lengyelországot célozták volna, és azt kommunikálják, hogy szerintük ukrán hamis zászlós hadművelet volt az egész incidens, írja a Portfólió.

Frissítés: lengyel elnöki hivatal: a kormánynak tisztáznia kell a légtérsértés során eltalált lakóház ügyét

Karol Nawrocki lengyel elnök elvárja, hogy a kormány haladéktalanul tisztázza a múlt héten bekövetkezett légtérsértések során egy légi eszköz által megrongált kelet-lengyelországi lakóház ügyét - közölte kedden a varsói államfői hivatal kötelékében működő nemzetbiztonsági iroda (BBN) az X-en.

A BBN arra reagált, hogy a Rzeczpospolita napilap kedden a Wyryki településen álló, egy légi eszköz által eltalált lakóházról közölt cikket. A házat nem egy orosz drón rongálta meg, hanem a "dróneső" miatt felszállt egyik lengyel F-16-os vadászgép által kilőtt, eltévedt légvédelmi rakéta - írta a Rzeczpospolita. A rakétának meghibásodott a célkijelölő rendszere, de a biztosítékoknak köszönhetően a becsapódáskor nem robbant fel - áll a cikkben.

"Közöljük, hogy Karol Nawrocki, Lengyelország elnöke elvárja a kormánytól a Wyrykiben történtek azonnali tisztázását" - áll a BBN X-bejegyzésében, melyben elfogadhatatlannak nevezték az információk elhallgatását.

Janusz Sejmej, a lengyel nemzetvédelmi minisztérium szóvivője kedden a PAP hírügynökség megkeresésére nem kívánta kommentálni a Rzeczpospolita értesüléseit.

Donald Tusk kormányfő később az X-en azt írta: "Az incidens összes körülményéről az illetékes hatóságok a nyomozás befejezése után tájékoztatják a közvéleményt, a kormányt és az elnök urat". A kormányfő szerint a wyryki ház megrongálásáért "a teljes felelősség a drónprovokáció okozóit, azaz Oroszországot terheli". "El a kezekkel a lengyel katonáktól!" - zárta bejegyzését Donald Tusk.

Mariusz Blaszczak, a fő ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság frakcióvezetője, volt nemzetvédelmi miniszter azt írta a közösségi médiában, hogy a ház megrongálásának okairól szóló információ eltitkolása "kompromittálja a kormányt".

Múlt szerda éjjel legalább 19, oroszként azonosított drón repült be a lengyel légtérbe, közülük a lengyel és a szövetséges légierők feltehetőleg hármat lelőttek. Tusk szerdai tájékoztatása szerint a drónok többsége Fehéroroszország felől érkezett.

Hétfő este Donald Tusk egy újabb incidensről tájékoztatott az X-en. Mint írta, a lengyel államvédelmi szolgálat egy drónt semlegesített, amely a varsói Belweder elnöki palota és a közelében álló kormányzati épületek felett repült. Az incidens miatt őrizetbe vettek két fehérorosz állampolgárt - írta a kormányfő.

Kedden a varsói rendőrfőkapitányság közölte: az üggyel összefüggésben egy 21 éves ukrán férfit és egy 17 éves fehérorosz állampolgárságú lányt vettek őrizetbe. A varsói kerületi ügyészség szóvivője elmondta: a nyomozás folyamatban van, a bizonyító anyag egyelőre arra utal, hogy légi közlekedési szabályok megsértéséről, nem pedig kémügyről van szó. A fiatalok "talán meggondolatlanságból, tudatlanságból cselekedtek" - jegyezte meg a szóvivő.

Donald Tusk egy keddi vidéki sajtóértekezletén elmondta: hétfő este "nem egészen pontos információt" kapott a rendőrségtől az őrizetbe vett személyekről. A drónincidens "minden vonatkozását tisztázni fogják" - ígérte a kormányfő.

(MTI nyomán)