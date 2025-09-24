Olaszország a tervezettnél hosszabb ideig tartja katonai egységeit és légvédelmi rendszerét Észtországban az orosz légtérsértésekre válaszul - közölte Guido Crosetto olasz védelmi miniszter.
A védelmi miniszter a héten az Amari légibázisra látogatott, ahol jelenleg 500 olasz katona és több vadászgép állomásozik a NATO balti légtérrendészeti szolgálatának keretében.
A tárcavezető bejelentette: Olaszország az orosz légtérsértésre válaszul meghosszabbítja a SAMP/T légvédelmi rendszer és a CAEW radarrepülőgépek jelenlétét Észtországban. "Ha választ akartak, ez a válasz - a megerősített jelenlétünk" - fogalmazott a miniszter az észt közszolgálati televízióban.
A hosszú hatótávolságú, földi telepítésű SAMP/T rendszert az év elején telepítették Észtországba, és eredetileg a következő hetekben vonták volna ki. Most azonban egészen a következő év elején záruló olasz NATO-rotáció végéig marad.
"Ez az első világos válasz az orosz provokációkra" - mondta Hanno Pevkur észt védelmi miniszter, hozzátéve: ha az oroszok ismét berepülnek Észtországba és megsértik a légteret, tudni fogják, hogy egy hosszú hatótávolságú légvédelmi rendszer figyeli őket.
Az észt hatóságok szerint múlt pénteken három orosz vadászgép körülbelül tizenkét percig repült az ország légterében, mielőtt olasz F-35-ösök kikísérték őket. Moszkva tagadja a légtérsértést.
(MTI)