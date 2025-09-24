Háború :: 2025. szeptember 24. 15:38 ::

Olaszország meghosszabbítja légvédelmi jelenlétét Észtországban

Olaszország a tervezettnél hosszabb ideig tartja katonai egységeit és légvédelmi rendszerét Észtországban az orosz légtérsértésekre válaszul - közölte Guido Crosetto olasz védelmi miniszter.

A védelmi miniszter a héten az Amari légibázisra látogatott, ahol jelenleg 500 olasz katona és több vadászgép állomásozik a NATO balti légtérrendészeti szolgálatának keretében.

A tárcavezető bejelentette: Olaszország az orosz légtérsértésre válaszul meghosszabbítja a SAMP/T légvédelmi rendszer és a CAEW radarrepülőgépek jelenlétét Észtországban. "Ha választ akartak, ez a válasz - a megerősített jelenlétünk" - fogalmazott a miniszter az észt közszolgálati televízióban.

A hosszú hatótávolságú, földi telepítésű SAMP/T rendszert az év elején telepítették Észtországba, és eredetileg a következő hetekben vonták volna ki. Most azonban egészen a következő év elején záruló olasz NATO-rotáció végéig marad.

"Ez az első világos válasz az orosz provokációkra" - mondta Hanno Pevkur észt védelmi miniszter, hozzátéve: ha az oroszok ismét berepülnek Észtországba és megsértik a légteret, tudni fogják, hogy egy hosszú hatótávolságú légvédelmi rendszer figyeli őket.

Az észt hatóságok szerint múlt pénteken három orosz vadászgép körülbelül tizenkét percig repült az ország légterében, mielőtt olasz F-35-ösök kikísérték őket. Moszkva tagadja a légtérsértést.

(MTI)