Netanjáhu nagy erejű hangszórókon közvetített beszédével heccelik a Gázai övezet lakosságát

Nem elég, hogy Izrael már közel 67 ezer palesztint meggyilkolt a Gázai övezetben, százezres nagyságban űzik az embereket a térség egyik végéből a másikba, éheztetik őket, most Binjámin Netanjáhu miniszterelnök utasítására a népirtó hadsereg nagy hangerejű hangszórókat telepít a Gázai övezet teljes területére, hogy közvetítsék a „gázai mészáros” rövidesen kezdődő beszédét az ENSZ közgyűlés plénuma előtt – írja a Jediot Aharonot honlapja.

Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök hivatala arra utasította az izraeli hadsereget, hogy telepítsen katonai teherautókra szerelt nagy erejű hangszórókat a Gázai övezet területén, hogy közvetítsék a palesztin lakosságnak a „gázai mészárosnak” az ENSZ közgyűlése előtt tartandó beszédét, amelyre magyar idő szerint körülbelül ma délután 15 órakor kerül sor. A Haarec című napilap idéz egy magas rangú katonát, aki elmondta, hogy Netanjáhu beszédének közvetítése a pszichológiai hadviselés részét képezi. Az izraeli hadsereg Netanjáhu utasításának hallatán aggodalmát fejezte ki, amiért támadás érheti a hangszórókat a Gázai övezet teljes területén kihelyező katonákat.



Hangszórkkal felszerelt katonai teherautók a Gázai övezet belsejébe tartanak (fotó: Azriél Dotán és Rafi Szeláv)

Netanjáhu felszólalását valószínűleg több ország küldöttsége is igyekszik majd megzavarni, illetve tüntetőleg kivonulni a teremből, amikor a „gázai mészáros” szólásra emelkedik. Az ENSZ székháza előtt Netanjáhu beszéde alatt a Gázai övezetben fogva tartott izraeli túszok hozzátartozói tüntetéssel kívánják tudatni a közgyűlésen résztvevőkkel, hogy „Izraelben a többség a Gázai övezetbeli háború befejezését, illetve a fogvatartott izraeli túszok elengedését biztosító megegyezést akarja”.

Az izraeli hadsereg a miniszterelnöki hivatal utasítására hangszórokon fogja sugározni Gázában a palesztinoknak Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek az ENSZ-közgyűlésen elhangzó pénteki beszédét.

Az izraeli hadsereg (IDF) déli parancsnoksága utasításba adta, hogy a beszédet hangosító rendszerekkel közvetítsék, amelyeket teherautókra szerelnek, és a határkerítés mellé telepítenek. A lépés célja a "pszichológiai hadviselés".

A palesztin küldöttség tagjai Dani Danon izraeli ENSZ-nagykövet szerint előre egyeztettek más delegációkkal arról, hogy demonstratív módon kivonuljanak Netanjahu felszólalása közben.

A beszéd helyszínének közelében tüntetni fognak a túszok családjainak szervezetei, amire fokozott biztonsági intézkedésekkel készülnek New Yorkban. A demonstrálók célja annak bemutatása, hogy "Izraelben a többség a háború befejezését és olyan megállapodást követel, amely hazahozza a túszokat".

A tiltakozáson részt vesznek korábban kiszabadult túszok és a túszok egyes családtagjai, akik ezért New Yorkba utaztak. Az izraeli miniszterelnök lesz az első felszólaló ezen az ülésen. A közgyűlésen tilos táblákat felemelni.

Mint minden évben, Netanjahu ezúttal is meghívta beszédére a közeli szövetségeseit és a zsidó szervezetek vezetőit. A Netanjahu-beszéd előtt Donald Trump amerikai elnök úgy nyilatkozott, hogy "közel vagyunk a gázai háború befejezéséhez".

(MTI)