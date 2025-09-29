Háború :: 2025. szeptember 29. 15:46 ::

A francia külügyminiszter szerint "mindenki látja, hogy Oroszország vesztésre áll"

Oroszország katonailag, politikailag és gazdaságilag is vesztésre áll az ukrajnai háborúban - jelentette ki Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter hétfőn Varsóban, a lengyel, német és ukrán hivatali kollégájával közösen tartott sajtókonferencián. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint Moszkva jelenleg egy új eszkalációs szakaszba lép.

Jean-Noël Barrot francia, Radoslaw Sikorski lengyel és Johann Wadephul német külügyminiszter, a három országot felölelő weimari háromszög találkozóján tárgyalt a reprezentációs célokat szolgáló varsói Belweder elnöki palotában. Részt vett a tanácskozáson Andrij Szibiha, az ukrán diplomácia vezetője is.

Barrot a közös sajtóértekezleten elmondta: megerősítették Ukrajna "rendíthetetlen támogatását". "Mindenki tudja, mindenki látja, hogy Oroszország katonailag, politikailag és gazdaságilag is vesztésre áll" - fogalmazott a francia politikus.

Oroszország gazdasága "agóniában van, megfojtják a háborús erőfeszítések, az ukrán támadások, amelyek mintegy 17 százalékkal csökkentették az orosz olajfinomítók kapacitását, valamint az erőteljes szankciók is, amelyeknek Vlagyimir Putyin továbbra is kiteszi saját népét" - jelentette ki Barrot.

A diplomata a többek között Lengyelországban, Észtországban és Romániában az utóbbi időben történt légi incidensekre utalva úgy vélekedett: Vlagyimir Putyin orosz elnök azért folyamodott ezekhez a "provokációkhoz", hogy "elfedje kudarcát".

Radoslaw Sikorski szerint az incidensek azt mutatják, hogy Oroszország "konfrontációra törekszik". A megbeszélésen ezért Európa biztonságának megerősítéséről is tárgyaltak - számolt be a lengyel tárcavezető.

A miniszterek egyetértettek abban, hogy Oroszország tevékenységének megfékezéséhez "a szankciók megerősítése a kulcs" - mondta el Sikorski. Hozzátette: be kell tömni a szankciórendszerben még létező "hézagokat".

Johann Wadephul szerint a légtérsértések "nem véletlenszerűek", hanem egy olyan művelet részét képezik, amely Európai légterét, stratégiai infrastruktúráját és védelmi felkészültségét veszi célba. Oroszország "próbára akarja tenni elszántságunkat, nyugtalanságot akar kelteni", erre pedig "egyértelműen és egységesen kell válaszolni" - hangsúlyozta a német miniszter.

Andrij Szibiha úgy értékelte, hogy Oroszország jelenleg egy új eszkalációs szakaszba próbál lépni, amely "nyílt hibrid háborút jelent az egész transzatlanti közösség ellen".

A biztonság erősítését célzó egyik "első és határozott lépésként" Szibiha azt javasolta, hogy integrálják az ukrán légvédelmi rendszereket az európai rendszerbe.

A miniszter aláhúzta, hogy "az orosz támadások ellenére Ukrajna védekezik, sőt bizonyos irányokban ellentámadásba lendült". Kijev "bebizonyította, képes arra, hogy a gyakorlatban teljesítse a NATO 5. cikkelyében előírt kötelezettségeket" - jelentette ki. Ukrajna "már nem egy ütközőzóna, ez pedig alapvető tényező lesz az új európai biztonsági architektúra létrehozásában" - fogalmazott Szibiha.

(MTI)