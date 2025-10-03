Háború :: 2025. október 3. 17:08 ::

Trump végső ultimátuma: ha a Hamász nem fogadja el a béketervét, elszabadul a POKOL

Az izraeli Ynet beszámolója szerint Donald Trump amerikai elnök meghozta a végső határidőt, ameddig a Hamásznak lehetősége van dönteni a Gázai övezet béketerveiről, írja a Portfólió.



Fotó: Al Drago / Bloomberg / Getty Images

Az amerikai elnök kijelentette, hogy a palesztin szervezetnek washingtoni idő szerint délután hat óráig van lehetősége (ez magyar idő szerint pont vasárnap éjfélt jelent, míg a Gázában hétfő hajnali 1 órát) válaszolni a korábban bedobott béketervre. A Truth Socialön közzétett bejegyzésében hosszasan ecseteli a palesztin radikálisok bűneit, valamint kifejti, hogy szerinte az eddigi harcok során már a szervezet mintegy 25 ezer tagja lelte halálát. Azt állította, hogy a még mindig élő Hamász-katonák csapdába kerültek, és már csak ő jóváhagyása kell ahhoz, hogy kioltsák az életüket.

A civileket arra kérte, hogy amennyiben a csoportosulás nem egyezik bele a feltételekbe, akkor a civil lakosság igyekezzen elhagyni a veszélyzónát. Trump azt mondja, hogy „3000 év után” esély van a békére az Egyesült Államok közvetítésével, ebben pedig a palesztin radikális harcosok életét is megkímélnék.

Szerinte „így vagy úgy”, de béke lesz a Közel-Keleten.

Kifejtette, hogy a béke egyik feltétele, hogy a túszokat engedjék szabadon minél hamarabb, illetve a korábban elhunyt fogvatartottak holttesteit is adják á Izraelnek. Kifejtette, hogy ez az utolsó esélye a radikális mozgalomnak, különben akkor a Hamász ellen olyan POKOL szabadul el, amilyet még senki sem látott.