Háború :: 2025. október 8. 22:24 ::

A zaporizzsjai Novohrihorivka elfoglalását jelentette be az orosz védelmi minisztérium

Az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban elfoglalta a Zaporizzsja megyei Novohrihorivka települést - közölte szerdán a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, és a "különleges hadművelet" övezetében mintegy másfélezer ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel egy rendező-pályaudvart, amelyet az ukrán hadsereg használ, egy vasúti szerelvényt, valamint egy katonai repülőtér infrastruktúráját, drónok összeszerelő műhelyeit és tárolóhelyeit, egy üzemanyagtárolót, több lőszerraktárt, két harckocsit és 14 egyéb páncélozott harcjárművet, öt önjáró és egy vontatott, 155 milliméteres tarackot, egy Grad sorozatvetőt, két irányított légibombát, HIMARS sorozatvetők négy rakétáját, továbbá 416 repülőgép típusú drónt.

A védelmi minisztérium délután külön kiadott tájékoztatásban közölte, hogy Herszon megyében egy Iszkander-M általi rakétacsapás semmisített meg egy drónösszeszerelő műhelyt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást. A belgorodi régióban lévő Maszlova községben egy rakétacsapás három civilt - két férfit és egy nőt - megölt és egynek sérüléseket okozott, a Brjanszk megyei Hinyelben pedig egy nőt aknagránát becsapódása sebesített meg.

(MTI)